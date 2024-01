Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν έχουμε καμία εμπλοκή με τις εκρήξεις στο Ιράν

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο στις εκρήξεις στο Ιράν την Τετάρτη και δεν έχουν κανένα λόγο να πιστεύουν ότι το Ισραήλ είχε συμμετοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, είπε: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ βρισκόταν πίσω από δύο εκρήξεις στο Ιράν».

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από διπλή έκρηξη κοντά σε κοιμητήριο στην πόλη Κερμάν του Ιράν, όπου πραγματοποιείτο τελετή για την επέτειο της δολοφονίας του Κασέμ Σολεϊμανί, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι, ενώ 141 τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι πίσω τις εκρήξεις.

«Η Ε.Ε. καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις βομβιστικές επιθέσεις στην πόλη Κερμάν στο Ιράν. Εκφράζει την αλληλεγγύη της στον ιρανικό λαό. Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει προκαλέσει έναν σοκαριστικό αριθμό θανάτων», δήλωσε εκπρόσωπος της Ενωσης, για να συμπληρώσει: «Οι σκέψεις μας τώρα είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν».

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υποσχέθηκε πως θα δοθεί «σκληρή απάντηση» σε όσους βρίσκονται πίσω από τη διπλή έκρηξη. Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί είπε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δράστες αυτής της άνανδρης ενέργειας θα εντοπιστούν σύντομα και θα τιμωρηθούν για την αποτρόπαια πράξη τους, από τις αρμόδιες δυνάμεις ασφαλείας και επιβολής του νόμου».

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας του Ιράν είναι αποφασισμένες να αποκαλύψουν τον υπεύθυνο πίσω από τις δύο εκρήξεις που στοίχισαν τη ζωή σε 103 ανθρώπους στη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τον πρώην ανώτατο στρατιωτικό στρατηγό του Ιράν, Κασίμ Σολεϊμανί», τόνισε ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος του Ιράν, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι.

Σημείωσε δε ότι όλα τα όργανα πληροφοριών, ασφάλειας και στρατιωτικών υπηρεσιών της χώρας επιστρατεύονται για να αποκαλύψουν το ποιος βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αχμάντ Βαχίντι, υπογράμμισε ότι τα περισσότερα θύματα ήταν από τη δεύτερη έκρηξη, καθώς τα πλήθη είχαν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

