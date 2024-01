Λευκός Οίκος: Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία «με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα»

Πύραυλοι που παραδόθηκαν από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις ευρείας κλίμακας που εξαπολύθηκαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Ουκρανίας, υποστήριξε χθες, Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος, καταγγέλλοντας «τη συνεχιζόμενη και ανησυχητική κλιμάκωση» της υποστήριξης που παρέχει η Πιονγκγιάνγκ στη Μόσχα.

«Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Βόρεια Κορέα παρέδωσε πρόσφατα στη Ρωσία συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους», ορισμένοι εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου και στις 2 Ιανουαρίου σε πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Η δήλωση αυτή του Κίρμπι έγινε την ώρα που ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε να αυξηθεί η παραγωγή εκτοξευτήρων ρουκετών, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε σε εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, ενόψει της προετοιμασίας «μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης» με τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο KCNA.

H μεταφορά αυτού του εξοπλισμού υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον Κίρμπι, την ανάγκη το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας της Ουκρανίας.

The White House declassifies intelligence revealing North Korea’s provision of ballistic missiles and launchers to Russia for the Ukraine conflict. National security spokesperson John Kirby announce plans to bring this critical issue to the UN Security Council.#etribune… pic.twitter.com/YZ0fhcR3lQ

— The Express Tribune (@etribune) January 5, 2024