Πώς «γλίτωσε» το iPhone που έπεσε από τα 16.000 πόδια

Μπορεί συχνά τα κινητά που πέφτουν από τα χέρια μας να καταλήγουν με σπασμένες, αν όχι αχρηστευμένες, οθόνες, ωστόσο, το iPhone που έπεσε από ύψος 16.000 ποδιών απο το Boeing 737 Max-9 της Alaska Airlines, βρέθηκε άθικτο και πλήρως λειτουργικό.

Μεταξύ των τρομακτικών λεπτομερειών από την αποκόλληση πόρτας αεροσκάφους από την άτρακτο εν ώρα πτήσης που προκάλεσε αποσυμπίεση καμπίνας, ήταν και το κινητό αυτό που έπεσε από ύψος σχεδόν πέντε χιλιομέτρων, χωρίς να καταστραφεί.

Ένας κάτοικος του Πόρτλαντ το βρήκε άθικτο, ξεκλείδωτο και με επαρκή μπαταρία ωρών στην άκρη ενός δρόμου.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024