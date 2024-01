Οργή στη Ρωσία για τον γάτο που πέθανε στους -30°C – Τον πέταξαν από τρένο γιατί τον πέρασαν για αδέσποτο

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζητούν την απόλυση μιας Ρωσίδας ελέγκτριας που πέταξε μια γάτα από το τρένο, πιστεύοντας πως είναι αδέσποτη.

Στις 11 Ιανουαρίου, στο δρομολόγιο Γεκατερίνμπουργκ – Αγία Πετρούπολη, o Twix το έσκασε από το κλουβί του κι άρχισε να περιφέρεται στα βαγόνια. Τον λευκό-τζίντζερ γάτο εντόπισε η ελέγκτρια των εισιτηρίων, η οποία τον πέταξε από το παράθυρο του τρένου σε στάση στην πόλη Κίροφ.

UPDATE

owners of the cat #Twix will appeal to the prosecutor’s office, the court, and even the president. The death of their pet was confirmed .

“ I will do everything to ensure that they answer according to the law. [Ready to contact] the police, court, prosecutor’s office, pic.twitter.com/JTb9u5vpJ8

— Putin’s IBS (@kardinal691) January 20, 2024