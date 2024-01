Κέιτ Μίντλετον: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – H υγεία της «σημειώνει πρόοδο»

Δύο εβδομάδες μετά τη «μυστηριώδη» επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν, πήρε εξιτήριο.

Οπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση το Παλάτι του Κένσινγκτον, η πριγκίπισσα επέστρεψε στην κατοικία της στο Γουίνδσορ ενώ η υγεία της «σημειώνει πρόοδο».

Η Κάθριν μεταφέρθηκε από το ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic, χωρίς να κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024