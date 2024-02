Διεθνείς αντιδράσεις για τον θάνατο του Ναβάλνι: «Δολοφονία με σφραγίδα Κρεμλίνου»

«Ο Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του για το θάρρος που επέδειξε», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς, υπογραμμίζοντας ότι ο θάνατος του Ρώσου επικριτή του Πούτιν, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών ενώ εξέτιε ποινή πολυετούς φυλάκισης, δείχνει «πόσο πολύ έχει αλλάξει η Ρωσία» τα τελευταία χρόνια.

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι επέδειξε απίστευτο θάρρος σε όλη του τη ζωή ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής δημοκρατίας», ανέφερε, από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, χαρακτηρίζοντας «τρομερή» την είδηση του θανάτου του.

«Βαθιά λυπημένος και ταραγμένος» από την είδηση του θανάτου του Ναβάλνι δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία είναι ανάγκη να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του».

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends.

Περισσότερο «σκληρός» στις δικές του δηλώσεις, ο πρόεδρος της Λετονίας Εντγκαρς Ρίνκεβιτς κατήγγειλε ότι ο Ναβάλνι «δολοφονήθηκε βίαια από το Κρεμλίνο», ενώ ανάλογο ήταν και το πνεύμα των δηλώσεων που έκαναν επιφανείς Ρώσοι οι οποίοι έχουν συγκρουστεί πολιτικά με τον Πούτιν.

Ο Ρώσος νομπελίστας Ντμίτρι Μουράτοφ χαρακτήρισε τον θάνατο του Ναβάλνι «δολοφονία», ενώ ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφκσι υποστήριξε ότι για αυτήν την εξέλιξη «υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο Πούτιν».

Dreadful news about Alexei Navalny @navalny If the report about his death in Russian prison is true it represents another terrible crime by Putin’s regime.

The ruthlessness against Navalny shows again why it is necessary to continue to fight against authoritarianism.…

— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) February 16, 2024