Η Ρωσία θρηνεί για τον θάνατο του πιο σφοδρού επικριτή του Πούτιν

Οι συγγενείς και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Αλεξέι Ναβάλνι κατηγορούν το Κρεμλίνο ότι επιχειρεί με κάθε τρόπο να «καλύψει τα ίχνη του», καθώς, τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης, δεν επιτρέπεται στην οικογένειά του να έχει πρόσβαση στη σορό του.

Η μητέρα του Ναβάλνι, Λουντμίλα Ναβάλνια, και ο δικηγόρος του ταξίδεψαν στο διαβόητο σωφρονιστικό κέντρο IK-3 «Πολικός Λύκος» στον αρκτικό Βορρά της Ρωσίας, όπου ο Ναβάλνι κρατούνταν από πέρυσι, αναζητώντας τη σορό του. Ωστόσο, έλαβαν αντιφατικές πληροφορίες για το πού βρισκόταν.

Σήμερα Δευτέρα «δεν δόθηκε άδεια» στη μητέρα του αντιφρονούντα να εισέλθει στο νεκροτομείο όπου φέρεται να βρίσκεται η σορός του.

«Η μητέρα του Αλεξέι και οι δικηγόροι της έφτασαν στο νεκροτομείο νωρίς σήμερα το πρωί. Δεν τους επετράπη να εισέλθουν. Ενας από τους δικηγόρους κυριολεκτικά σπρώχτηκε έξω. Οταν ρώτησαν το προσωπικό εάν η σορός του Αλεξέι βρίσκεται εκεί, δεν έλαβαν απάντηση», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κίρα Γιάρμις εκπρόσωπος του Ναβάλνι.

Η Γιάρμις πρόσθεσε ότι οι ρωσικές αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει ακόμη τα αίτια του θανάτου του και η έρευνα έχει παραταθεί, όπως δήλωσαν στη μητέρα του και τους δικηγόρους του.

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 360 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία επειδή συμμετείχαν σε ολονυχτίες στη μνήμη του 47χρονου Ναβάλνι, καθώς η οργή για τον θάνατό του αυξάνεται.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. δήλωσε ότι η σύζυγος του Ναβάλνι, η Γιούλια Ναβάλνια, θα απευθυνθεί στους 27 υπουργούς Εξωτερικών σήμερα Δευτέρα.

«Οι υπουργοί της Ε.Ε. θα στείλουν ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους μαχητές της ελευθερίας στη Ρωσία και θα τιμήσουν τη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι», πρόσθεσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.

EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 18, 2024