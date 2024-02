Μεικτές σάουνες φορώντας μόνο το δέρμα

Ατενίζοντας μία μικρή λίμνη από το παράθυρο του κέντρου σπα St. Martins Therme & Lodge στο Φράουενκιρχεν στην Αυστρία. Σε πολλά παρόμοια κέντρα σε Αυστρία και Γερμανία, προκειμένου οι επισκέπτες να βιώσουν πλήρως την εμπειρία της σάουνας, πρέπει να μείνουν τελείως γυμνοί. [Peter Rigaud via The New York Times]