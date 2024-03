Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη εμφάνιση μετά το χειρουργείο

Η Κέιτ Μίντλετον εθεάθη τη Δευτέρα για πρώτη φορά εδώ και μήνες, μετά την περιπέτεια της υγείας της, κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, στα περίχωρα του Λονδίνου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ στα μέσα του Ιανουαρίου, το παλάτι του Κένσιγκτον ανακοίνωσε ότι νοσηλευόταν στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης και ότι δεν θα ήταν σε θέση να επανέλθει στις δημόσιες υποχρεώσεις της πριν από το Πάσχα.

Τη Δευτέρα, η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα της, Κάρολ.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024