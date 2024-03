Κατεπείγουσα προσγείωση για Βoeing 777 που χάνει τροχό στον αέρα – Βίντεο

Επιβατικό αεροσκάφος Boeing 777 έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στο Λος Άντζελες χθες Πέμπτη, αφού έχασε ελαστικό κατά την απογείωσή του.

Πρόκειται για νέο συμβάν σε μια σειρά ατυχημάτων σε διάστημα λίγων μηνών σε αεροσκάφη της αμερικανικής βιομηχανίας αεροναυπηγικής.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον έναν από τους τροχούς του συστήματος προσγείωσης του Μπόινγκ να πέφτει, μερικά δευτερόλεπτα αφού απογειώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

A United Airlines flight has lost a tyre during take-off from San Francisco. The Boeing 777 was headed for Japan, but made a safe landing in Los Angeles.https://t.co/6O0lEu7myu pic.twitter.com/DbXdZQbWV3

