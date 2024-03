Boeing: Ερευνα για το «τεχνικό συμβάν» με πολλούς τραυματίες σε πτήση για Χιλή

Ερευνητές στη Νέα Ζηλανδία κατέσχεσαν σήμερα το μαύρο κουτί ενός Boeing που κατευθυνόταν προς τη χώρα και το οποίο έχασε αιφνιδιαστικά ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί επιβάτες, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ατυχήματος.

Επιβάτες δήλωσαν ότι το αεροσκάφος, ένα Boeing 787 Dreamliner της χιλιανής εταιρείας Latam το οποίο αναχώρησε από το Σίδνεϊ και κατευθυνόταν στο Οκλαντ έχοντας τελικό προορισμό τη Χιλή, έχασε ξαφνικά ύψος πάνω από τη θάλασσα της Τασμανίας χθες Δευτέρα το βράδυ. Οσοι επιβάτες δεν φορούσαν τη ζώνη τους εκτοξεύθηκαν προς το ταβάνι.

A Chilean Boeing 787 had a “severe” event on a flight from Australia to New Zealand, injuring 50 passengers and crew members. Airline representatives say the plane experienced a “strong shake” during the flight. The cause is currently under investigation. @tomcostellonbc reports. pic.twitter.com/pzccvw2AMZ

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) March 12, 2024