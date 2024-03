Δεύτερη νύχτα σφοδρών ουκρανικών επιθέσεων εναντίον στόχων στη Ρωσία

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες ρωσικές περιοχές για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, δήλωσαν αξιωματούχοι σήμερα Τετάρτη, στοχεύοντας και πάλι ενεργειακές εγκαταστάσεις και βάζοντας φωτιά σε τουλάχιστον ένα διυλιστήριο.

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 58 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τις ρωσικές περιοχές Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Βορονέζ, Κουρσκ, Ριαζάν και Λένινγκραντ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ουκρανικό drone επιτέθηκε και στο κτίριο της ρωσικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας FSB στο Μπέλγκοροντ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση, πρόσθεσε, αν και το κτίριο έχει υποστεί ζημιές.

«Το διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε από την πλευρά του ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιοχής που συνορεύει με την περιοχή της Μόσχας στα βόρεια, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

⚡️ An oil refinery is on fire in Ryazan, Russia, as a result of a drone attack, RosMedia reports.

According to local residents, three drones hit the plant.

Video from local social media. pic.twitter.com/F5V3grkgSn

— FLASH (@Flash_news_ua) March 13, 2024