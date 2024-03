Το ρετούς που έγινε στίγμα

Με μια στεγνή αργκό που δεν απευθυνόταν καν στην κοινή γνώμη, αλλά ως οδηγία προς τους πελάτες τους, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία γνωστοποίησαν στα μέσα ενημέρωσης ότι «η είδηση έχει πια “σκοτωθεί” (the story has been killed) και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω. Ο λόγος είναι ότι η πηγή έχει παραποιήσει τη φωτογραφία». Είναι πρωτοφανές τα μέσα ενημέρωσης να περιγράφουν τη βασιλική οικογένεια ως πηγή fake news από τα οποία ο κόσμος πρέπει να προφυλαχθεί. Αυτές είναι προειδοποιήσεις που ταιριάζουν σε όσα λαμβάνουμε από τον Πούτιν ή τον Τραμπ, όχι από τον βρετανικό θρόνο. Φωτ. Reuters