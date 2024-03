Ε.Ε.: Μπορέλ και Λέναρτσιτς προειδοποιούν για λιμοκτονία στη Γάζα

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Την ανησυχία τους για την επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα εκφράζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνεζ Λέναρτσιτς, κάνοντας λόγο για μια άνευ προηγουμένου λιμοκτονία που προκαλεί τον θάνατο παιδιών. «Η πείνα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ενώ ζητούν από το Ισραήλ άμεση πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη και συνεργασία με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή, UNRWA.

Αφορμή για την ανακοίνωση αυτή, στάθηκε η δημοσίευση της αναθεωρημένης αξιολόγησης του ολοκληρωμένου πλαισίου καταγραφής επισιτιστικής ανασφάλειας (IPC), μιας πρωτοβουλίας του ΟΗΕ, μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών ινστιτούτων που στόχο έχει την αξιολόγηση της σοβαρότητας της κατάστασης σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

«Η Γάζα ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με λιμό, καθώς 100% του πληθυσμού της υπολογίζεται ότι πλήττεται από επισιτιστική ανασφάλεια σύμφωνα με το IPC», αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ήδη στο βόρειο μέρος του παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα το 70% του πληθυσμού αντιμετωπίζει άμεσο λιμό και το 50% στο νότιο μέρος συνθήκες «καταστροφικής επισιτιστικής ανασφάλειας», ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες.

Gaza is facing famine. According to @theIPCinfo, 100% of people are acutely food insecure; in the North, 70% are facing famine. Hunger can’t be used as a weapon of war.

W/ @JanezLenarcic, we urge Israel to allow free, unimpeded, safe humanitarian access.https://t.co/1DAMzG5G3t

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2024