Μακελειό σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα – Τουλάχιστον 40 νεκροί και 100 τραυματίες

Λουτρό αίματος εξελίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε συναυλιακό κέντρο στο δημαρχείο του Κρόκους, στα περίχωρα της Μόσχας, μετά από επίθεση ενόπλων.

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε περισσότερους από 100. Το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι στο σημείο σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ το Reuters μετέδωσε πως αρκετή ώρα μετά ακούστηκε και δεύτερη έκρηξη στο δημαρχείο.

Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και όπως μετέδωσε το Interfax, «η πυρκαγιά έχει επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου. Η οροφή έχει εν μέρει καταρρεύσει».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ότι οι ένοπλοι ήταν τουλάχιστον τέσσερις και άνοιξαν πυρ με αυτόματα τουφέκια σε σημείο όπου υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το συμβάν ως «αιματηρή τρομοκρατική επίθεση». Ο δήμαρχος της Μόσχας, σε δήλωσή του, κάνει λόγο για «τεράστια τραγωδία».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, μολονότι σημαντικός αριθμός ανθρώπων εκκένωσε το κτίριο, περίπου 100 άτομα ενδέχεται να παρέμειναν στο δημαρχείο. Ένα μέρος εκτιμάται ότι κατέφυγε στο υπόγειο, ενώ το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Στο κτίριο επρόκειτο να δώσει συναυλία το συγκρότημα Πικνίκ. Οι μουσικοί βρίσκονταν στο καμαρίνι τους όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Περισσότερα από 70 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ αναπτύχθηκαν και ειδικές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας. Ο δήμαρχος της Μόσχας ακύρωσε όλες τις αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το Ria Novosti μετέδωσε ότι οι ρωσικές αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση για «τρομοκρατική ενέργεια». Στο σημείο έφτασε ομάδα ανακριτών από την κεντρική υπηρεσία.

«Αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό το τερατώδες έγκλημα θα υποστούν αναπόφευκτη τιμωρία, το κράτος θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και των θυμάτων», δήλωσε η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, Βαλεντίνα Ματβιένκο.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Λουκασένκο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν.

