Μακελειό στη Μόσχα: Τουλάχιστον 60 νεκροί – Φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν βρίσκονται και τρία παιδιά, όπως μετέδωσε σήμερα Σάββατο το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ΙΚ στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Ενοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως με αυτόματα τουφέκια, σκορπώντας τον θάνατο. Στο σημείο της επίθεσης ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις και το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ενας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά στο κτίριο τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

The Roof of the Crocus Concert Hall has reportedly now begun to Collapse due to the ongoing Fire, while at least 150 Concertgoers are still said to be Trapped inside of the Building. pic.twitter.com/SDPDrQPVCA

— OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2024