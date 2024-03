Βαλτιμόρη: Πώς η τραγωδία θα επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ανησυχία για σημαντικά προβλήματα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες έχει προκαλέσει η τραγωδία με τουλάχιστον έξι νεκρούς στη Βαλτιμόρη, μετά την πρόσκρουση του φορτηγού πλοίου Dali και την κατάρρευση της γέφυρας.

Η γέφυρα «Francis Scott Key» αποτελούσε είσοδο στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, το πιο πολυσύχναστο στις ΗΠΑ για εξαγωγές αυτοκινήτων και ένατο πιο πολυσύχναστο συνολικά.

Οι έξι αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση της γέφυρας θεωρούνται πλέον νεκροί.

