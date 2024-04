Νέα επίθεση στο Σίδνεϊ: Μαχαίρωσε ιερέα σε εκκλησία – «Πολλοί τραυματίες»

Νέα επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην Αυστραλία, αυτή τη φορά σε εκκλησία του Σίδνεϊ.

Ενας μαυροφορεμένος άνδρας κινήθηκε προς το ιερό, καταφέροντας με το μαχαίρι διαδοχικά πλήγματα στον ιερέα.

Βίντεο που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει την άγρια επίθεση στον ιερωμένο, αλλά και την αντίδραση των εκκλησιαζόμενων που ουρλιάζοντας σπεύδουν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να βοηθήσουν τον ιερέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ σκληρές εικόνες

BREAKING:

🇦🇺Knife attack in Australia again

A priest was attacked during a service at the Christ the Good Shepherd Church. pic.twitter.com/oK1dboxdMf

— Megatron (@Megatron_ron) April 15, 2024