Μήνυμα Ουκρανίας προς ΗΠΑ: Κίνδυνος Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου αν ηττηθούμε από τη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας προειδοποίησε, μιλώντας στο BBC, για «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν η χώρα του ηττηθεί από τη Ρωσία», απευθύνοντας παράλληλα δραματική έκκληση προς το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει την πολυπόθητη, πλην «πολυκαιρισμένη», βοήθεια προς το Κίεβο.

Ο Ντενίς Σμιχάλ εξέφρασε τη «συγκρατημένη αισιοδοξία του» πως οι Αμερικανοί νομοθέτες θα υπερψηφίσουν το αμφιλεγόμενο πακέτο βοήθειας που προβλέπει ενίσχυση 61 δισ. δολαρίων για το Κίεβο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει επί του συγκεκριμένου πακέτου βοήθειας αυτό το Σάββατο.

«Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα χθες, όχι αύριο, όχι σήμερα» διεμήνυσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός από την Ουάσινγκτον.

