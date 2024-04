Γάτα μπήκε σε κουτί της Amazon και εστάλη «πακέτο» 1.600 χλμ μακριά

Οι γάτες αγαπούν τα κουτιά – όλοι το ξέρουν αυτό. Όμως, η αγάπη αυτή έβαλε σε μπελάδες μια γάτα στη Γιούτα και μαζί και την οικογένειά της.

Η Γκαλεάνα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι της, πυροδοτώντας τις αγωνιώδεις, πολυήμερες έρευνες των κηδεμόνων της.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά, το μυστήριο λύθηκε. Η Γκαλεάνα είχε τρυπώσει, παίζοντας, στο κουτί μιας αποστολής της Amazon. Καθώς οι κηδεμόνες της έδωσαν για επιστροφή το δέμα, κάπως έτσι η Γκαλεάνα εστάλη «πακέτο» πίσω στην Καλιφόρνια.

Curious cat Galena jumps into an Amazon box…and goes for a 650 mile journey! https://t.co/8lgcCXe53R pic.twitter.com/QkSeHlP86Q

— USA TODAY Video (@usatodayvideo) April 25, 2024