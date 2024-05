Ενταση τη νύχτα και στο UCLA: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών

Συγκρούσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης όχι μόνο στον χώρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη η κατάληψη του οποίου εκκενώθηκε έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας, αλλά και στον χώρο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (UCLA), όταν αντίπαλες ομάδες διαδηλωτών συνεπλάκησαν γύρω από την κατασκήνωση που είχε στηθεί σε αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, χθες-Τρίτη, η διοίκηση του πανεπιστημίου UCLA είχε αποκηρύξει αυτήν την κατασκήνωση ως «παράνομη», καλώντας τους φοιτητές να αποχωρήσουν από το σημείο και απειλώντας με αποβολές όσους εξ αυτών παραμείνουν.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ωστόσο, μια μεγάλη ομάδα «αντιδιαδηλωτών», οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και λευκές μάσκες, έφτασε στην πανεπιστημιούπολη και επιχείρησε να ξηλώσει τα οδοφράγματα γύρω από τον «καταυλισμό».

BREAKING 🚨: Private Security and protestors have been maced, and security has left the encampment. The barriers between Pro Israel and Pro Palestine protestors has been destroyed, multiple explosions, fights breaking out. pic.twitter.com/VW1nOx6iuy

