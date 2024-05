Διαμαρτυρίες για τη Γάζα: Συλλήψεις και επεισόδια στο Αμστερνταμ

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν μέσω X περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01.00 ώρα Ελλάδας) πως συνέλαβαν 32 ανθρώπους για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας.

Xθες, Τετάρτη, ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Aμστερνταμ (UvA) οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων, με φόντο τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα, που μετά τις ΗΠΑ παίρνουν πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Ευρώπη.

Διαδηλωτές απέκλεισαν οδικό άξονα αφού απομακρύνθηκαν διά της βίας από την πανεπιστημιούπολη.

A’dam this evening. Crowds came out to support students and university staff protesting against the use of excessive force by the police in dispersing #Gaza solidarity encampment and clearing occupied buildings on the UvA campus.

“Hands off the students!”pic.twitter.com/OZ9gUztcW4 pic.twitter.com/HESmDSwHIB

— Sergey Vasiliev (@sevslv) May 8, 2024