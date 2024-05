Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, μετά την απόπειρα δολοφονίας

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος του την Τετάρτη, στην πόλη Χαντλόβα, μπροστά από κτίριο που είχε προηγουμένως διεξαχθεί κυβερνητική συνεδρίαση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ο Φίτσο «έχει πυροβοληθεί πολλές φορές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απειλητική για τη ζωή του κατάσταση». Αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο στη Μπάνσκα Μπίστριτσα, επειδή θα έπαιρνε πολύ χρόνο μέχρι να φτάσει στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Την στιγμή που σημειώθηκε η επίθεση, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός χαιρετούσε πολίτες μπροστά από ένα πολιτιστικό κέντρο στην Χαντλόβα, η οποία απέχει περίπου 180 χιλιόμετρα από τη Μπρατισλάβα.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter

According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024