Τι σημαίνουν τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ για τους ηγέτες Ισραήλ και Χαμάς

Πολύπλευρα «πυρά» δέχθηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την απόφασή του να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους «πρωταγωνιστές» της σύγκρουσης στη Γάζα.

Η απόφαση, παρόλο που δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στο πεδίο των μαχών, καθώς δεν οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός, προκαλεί ήδη κύμα πολιτικών αντιδράσεων στο Ισραήλ και στη Γάζα, αλλά και πέραν Μέσης Ανατολής.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μόλις έσωσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου», είναι ο τίτλος ανάλυσης του Politico, σχετικά με τη χθεσινή απόφαση του ΔΠΔ.

Οπως τονίζεται, οι κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου θα οδηγήσουν τους Ισραηλινούς στο να συσπειρωθούν γύρω από τον «βαλλόμενο» πρωθυπουργό τους.

Το Σαββατοκύριακο το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, καθώς ο στρατηγός εν αποστρατεία Μπένι Γκαντζ απείλησε να εγκαταλείψει την κυβέρνηση αν ο Νετανιάχου δεν παρουσίαζε σχέδιο για το πώς θα κυβερνηθεί μεταπολεμικά η Γάζα.

Το τελεσίγραφο αύξησε την πολιτική πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Η επιλογή είναι στα χέρια σας», είπε ο Γκαντζ στον Νετανιάχου το Σάββατο.

Η «εξέγερση» του στρατηγού εν αποστρατεία έρχεται πλέον σε δεύτερη μοίρα, στη σκιά της ανακοίνωσης του κορυφαίου εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, χθες Δευτέρα.

Ο Χαν ζήτησε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και για τρεις ηγέτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα.

Η αποφασιστικότητα να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο και οι νόμοι των ένοπλων συγκρούσεων από όλα τα μέρη βρίσκεται στο επίκεντρο της απόφασης του ΔΠΔ.

«Κανένας στρατιώτης, κανένας διοικητής, κανένας πολιτικός ηγέτης – κανένας – δεν μπορεί να ενεργεί ατιμώρητος», όπως αναφέρεται. Ο νόμος, προστίθεται, δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αν συμβεί αυτό, «θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την κατάρρευσή του».

Η απόφαση ερμηνεύθηκε ως μία προσπάθεια οι ενέργειες και των δύο πλευρών να εναρμονιστούν με τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου, κάτι που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ και όχι μόνο.

Ο Χαν δεν προβαίνει σε άμεση σύγκριση των δύο πλευρών. Παρουσιάζει τον ισχυρισμό του ότι και οι δύο έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τονίζει επίσης ότι αυτός ο τελευταίος πόλεμος ξέσπασε στο πλαίσιο «μιας διεθνούς ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και μιας μη διεθνούς ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς».

Το δικαστήριο αντιμετωπίζει την Παλαιστίνη ως κράτος που έχει εξασφαλίσει καθεστώς παρατηρητή στα Ηνωμένα Εθνη, γεγονός που του επέτρεψε να υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης με το οποίο δημιουργήθηκε το ΔΠΔ.

Ο Νετανιάχου ωστόσο έχει δηλώσει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα αποκτήσουν ποτέ ανεξαρτησία επί των ημερών του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε με μία οργισμένη δήλωση στην είδηση ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Πρόκειται για «ηθικό ανοσιούργημα ιστορικών διαστάσεων», τόνισε. Το Ισραήλ «διεξάγει δίκαιο πόλεμο εναντίον της Χαμάς, γενοκτονικής τρομοκρατικής οργάνωσης που διέπραξε τη χειρότερη επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα».

Επιτέθηκε παράλληλα στον Καρίμ Χαν, επικεφαλής εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους μεγάλους αντισημίτες της σύγχρονης εποχής».

Ο Χαν, είπε, ήταν σαν τους δικαστές στη ναζιστική Γερμανία που αρνήθηκαν στους Εβραίους βασικά δικαιώματα και επέτρεψαν το Ολοκαύτωμα. Η απόφασή του να ζητήσει εντάλματα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού και του υπουργού Αμυνας του Ισραήλ «ρίχνει ανάλγητα βενζίνη στις φωτιές του αντισημιτισμού που μαίνονται σε όλο τον κόσμο».

Η οργή που εξέφρασε ο πρωθυπουργός, φάνηκε πως απηχεί ευρύτερα το αίσθημα των Ισραηλινών κατά της απόφασης του Χαν.

Αν ο Χαν και η ομάδα των έξι εμπειρογνωμόνων του – οι πέντε από τους οποίους είναι Βρετανοί – ήλπιζαν ότι κατηγορώντας και τις δύο πλευρές για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα έπειθαν το Ισραήλ να επανεξετάσει τη στρατιωτική του εκστρατεία, σίγουρα θα έχουν απογοητευθεί, ανέφεραν διεθνείς αναλυτές την επομένη της απόφασης.

Μέσα σε λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, μεταξύ των κορυφαίων πολιτικών αντιπάλων του Νετανιάχου, «επιτέθηκε» στον Χαν και χαρακτήρισε την ανακοίνωσή του «καταστροφή».

Ο Λαπίντ δήλωσε, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική του ομάδα, το κεντρώο κόμμα Yesh Atid, ότι ελπίζει πως το αμερικανικό Κογκρέσο θα καταδικάσει την πρωτοβουλία του Χαν.

Ο Λαπίντ καλεί εδώ και εβδομάδες τον Νετανιάχου να συμφωνήσει το Ισραήλ να οδηγηθεί σε νέες εκλογές. Κάτι που πλέον φαίνεται ακόμα λιγότερο πιθανό να συμβεί.

«Τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ συνιστούν πλήρη ηθική αποτυχία», έγραψε ο Λαπίντ στο X. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε την εξωφρενική σύγκριση μεταξύ Νετανιάχου και Σινουάρ, μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και των ηγετών της Χαμάς».

The ICC arrest warrants are a complete moral failure, we cannot accept the outrageous comparison between Netanyahu and Sinwar, between the leaders of Israel and the leaders of Hamas.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) May 20, 2024