Θα γινόταν όλος αυτός ο κακός χαμός αν η Κατερίνα Γκαγκάκη δεν ήταν υπεύθυνη πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων και πρόεδρος του Δ.Σ. της Τεχνόπολης; Θα ήταν τόσο μεγάλη η κατακραυγή του κόσμου για όσα απαράδεκτα ακούστηκαν από το πάνελ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα; Θα γράφονταν τόσα άρθρα και αναλύσεις, τόσες χιλιάδες tweets, για τον τρόπο που σχολιάστηκε η σεξουαλική επίθεση σε φοιτήτρια την ώρα που μελετούσε στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης; Μάλλον όχι.

Εκπομπές σαν κι αυτή, που δεν είναι και λίγες στην ελληνική τηλεόραση ούτε καινούργιες, βασίζονται κατά κύριο λόγο σε ανάλογα σχόλια και συμπεριφορές. Αυτή είναι η συνήθης τυπολογία τους. Εχουν για πρώτη ύλη το κουτσομπολιό, τον χαβαλέ, την χοντροκομμένη πλακίτσα και τα σεξιστικά υπονοούμενα, τις συχνά χυδαίες ατάκες.

Κι όμως, λίγες φορές προκαλείται τσουνάμι όπως αυτό που συνέβη τώρα και ανάγκασε την κ. Γκαγκάκη να δηλώσει την παραίτησή της στον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη o οποίος την αποδέχθηκε.

Οπότε, το πιο ερεθιστικό για το κοινό στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πιο εξοργιστικό, αυτό που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει ήταν ο ρόλoς της στον Δήμο Αθηναίων. Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες ταυτόχρονα. Και πανελίστρια και υπεύθυνη για τον πολιτισμό των πολιτών της Αθήνας. Κάποια στιγμή θα χάσεις την ισορροπία σου, θα τα κάνεις μούσκεμα και το αδηφάγο κοινό, που θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην αποθέωση αλλά και στην αποκαθήλωση, δεν θα δείξει οίκτο.

Να συμφωνήσουμε ότι με όρους lifestyle πολιτική δεν γίνεται, αλλά μισό λεπτό. Να είμαστε δίκαιοι. It takes two to tango. Με λίγα λόγια απ’ όλους αυτούς που λιθοβολούν την Γκαγκάκη, αρκετοί τη στήριξαν με την ψήφο τους στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Ποιο να ήταν άραγε το κριτήριό τους; Το έργο της στα κοινά; Οχι.

Η ίδια άλλωστε είχε δηλώσει ότι είναι η πρώτη φορά που αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτά γι’ αυτό και όταν ζήτησε την ψήφο των συμπολιτών της εξέφρασε την ειλικρινή αμηχανία της. Αρα, με εξαίρεση έναν πυρήνα δικών της ανθρώπων, οι υπόλοιποι το πιθανότερο είναι να τη γνώριζαν από το «Your Face Sounds Familiar», το «X-Factor», το «Star Academy», πάντως από κάποιο τάλεντ σόου απ’ όσα έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Κάπου διάβασα ότι ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, θυμάστε, που ήθελε να κατέβει υποψήφιος με τη Ν.Δ. αλλά, επειδή δεν του έγινε πρόταση, κατέβηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και όταν εκλέχθηκε χοροπηδούσε έξω από την Ευρωβουλή, πιθανότατα θα είναι κριτής στο τάλεντ σόου «Your Face Sounds Familiar» που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Απλώς το αναφέρω σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει κάποιος από τους 162.974 συμπολίτες μας που τον ψήφισαν για εκπρόσωπό τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση.