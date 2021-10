Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκτησε δικά του παπούτσια

Μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο δεύτερος Έλληνας που απέκτησε το δικό του παπούτσι. Γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών κατασκεύασε γαλανόλευκα σνίκερς που έχουν επάνω το πρόσωπο και το όνομα του κορυφαίου τενίστα αλλά και την ελληνική σημαία.

It’s been months in the making and I’m glad to announce I have my face on an @adidasoriginals shoe! 👀 #createdwithadidas

Only available on https://t.co/RmbQ3fitU9 in Europe and Japan. It’ll be available through Tennis specialists in Europe and North America too! pic.twitter.com/aTxhdk0WL6

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 13, 2021