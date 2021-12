Φόρμουλα Ένα, Τοτο Βολφ: Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ!

Η αγωνιστική περίοδος του έτους 2021 στην Φόρμουλα Ένα δεν ολοκληρώθηκε ομαλά. Ο πρωταθλητής είναι αμφισβητούμενος διότι οι αποφάσεις του διευθυντή αγώνα Μάικλ Μάσι (Michael Masi), στην τελευταία συνάντηση του Άμπου Ντάμπι δεν έγιναν αποδεκτές από την Mercedes και ένα μεγάλο μέρος των φιλάθλων.

Η διαφαινόμενη διαμάχη τείνει να εξελιχθεί σε διχασμό. Ο Χάμιλτον έκανε «unfollow» την Formula 1 από το instagram. Η πίκρα του μετατρέπει την αντιπαράθεση σε διακοπή των σχέσεών του με τον οργανισμό που υπηρετεί είκοσι χρόνια, έστω και εάν η ενέργεια έχει αντίκρισμα μόνο στον συμβολικό κόσμο των διαδικτυακών συνδέσεων.

Ίσως η σημασία της χειρονομίας να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με έναν προσωπικό τσακωμό με τον πρόεδρο της FIA ή της Formula One Group διότι εκφράζει την απέχθειά του συνολικά για την οργάνωση του αθλήματος. Καταφέρεται, με άλλα λόγια, εναντίον του απροσώπου συστήματος, η πίστη στο οποίο αποτελεί την κατακλείδα της υπάρξεως. Του συστήματος και του ιδίου. Το άθλημα, όπως και κάθε σοβαρή ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι οι κανόνες του και η πίστη μας σε αυτούς.

Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τοτο Βόλφ (Toto Wolff) στην τηλεσυνέντευξη που έδωσε σε δημοσιογράφους στις 16 Δεκεμβρίου, στάθηκε σε τέσσερα κομβικής σημασίας σημεία, τα οποία χρήζουν περαιτέρω αναλύσεως αφού αρχικώς απαριθμιστούν επιγραμματικά και κατά τη σειρά που ειπώθηκαν. Οι ερωτήσεις των καλεσμένων του διαδικτυακού πάνελ ήταν λίγο πολύ οι ίδιες, αφού το θέμα είναι αρκετά καθαρό και διαχρονικό.

1. Tο άθλημα ακολουθείται από ψυχαγωγία και όχι το αντίστροφο

2. Eίναι απαράδεκτες οι ad hoc (κατά περίπτωση) αποφάσεις.

3. Δεν πρόκειται η Mercedes -και κατ’επέκταση ο Λιούις Χάμιλτον- να προσφύγει σε έφεση ακύρωσεως των δύο αποφάσεων των αγωνοδικών για το επίμαχο θέμα, παρόλο που είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθούμε στα regular court (στα κανονικά δικαστήρια) – μάλλον εννοεί το International Court of Appeal, ICA και όχι το CAS, Court Arbitration Sport το οποίο έχει πιο διευρυμένο πεδίο δικών από αυτό των αγώνων της Φόρμουλα Ένα. Ο λόγος της παραιτήσεως από τα νόμιμα ένδικα μέσα είναι ότι θεωρούμε διαφορετικό το being right (σωστό) από το obtaining justice (απονομή της δικαιοσύνης) και επιλέγουμε το πρώτο.

4. Οι αποφάσεις μας είναι κοινές με αυτές του Λούις.

5. Η ψυχή μου και η καρδιά μου κλαίνε και κάθε κόκαλό μου πονάει. Όμως πρέπει να λυθούν τα προβλήματα μας εντός της μεγάλης μας οικογένειας, της Φόρμουλα Ένα παρόλο που δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε από την πίκρα που μας πότισε.

6. Στην προσπάθειά μας για διαφάνεια και θεαματικότητα ανοίξαμε προς τα έξω εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας, όπως αυτό των συνεννοήσεων με τον διευθυντή αγώνα. Αυτή η ενέργεια δημιούργησε συνθήκες πιέσεως στον Μάικλ Μάσι.

7. Λατρεύουμε το άθλημα γιατί το χρονόμετρο δεν ψεύδεται.

8. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου αλλά στον μικρόκοσμό μας θέλουμε να ζούμε με τις αξίες και τα πιστεύω του.

9. Καμία έφεση δεν θα έφερνε πίσω τον τίτλο στον Λιούις. Παρά την πίκρα μας πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί.

10. Δεν πιστεύει ότι ο Ο Stefano Domenicali, σημερινός διευθύνων σύμβουλος του Formula One Group κατευθύνει το άθλημα αποκλειστικά στην ψυχαγωγία, πάση θυσία.

Ενα αναγκαίο μικρό χρονικό

Ένα μικρό χρονικό της ιστορίας που διαδραματίστηκε τα τελευταία τέσσερα λεπτά του αγώνα, από 18:27 έως 18:31 τοπικής ώρας, είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση του «ειδεχθούς εγκλήματος», τί είδους είναι και εάν έχει συντελεστεί, τελικώς.

Στον 53ο γύρο από τους 58 συνολικά της κυριακάτικης συναντήσεως στις 12 Δεκεμβρίου 2021, ο Λατίφι προσκρούει στα προστατευτικά της στροφής 14, δύο στροφές πριν από το σημείο εκκίνησης και είσοδο στα pit. Βγαίνουν προειδοποιητικές κίτρινες σημαίες και αρχικώς το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι οδηγοί πρέπει να ελαττώσουν την ταχύτητά τους κατά 40%. Ο Χάμιλτον προσπερνά τα pit χωρίς να λάβει εντολή αλλαγής ελαστικών από τον μηχανικό του, ο οποίος, σωστά πράττοντας, δεν διακινδυνεύει μια πιθανή έξοδο του Βρετανού πίσω από τον Φερστάπεν ο οποίος υπολείπεται 11 δευτερολέπτων του πρωτοπόρου και παρά την σχετική μείωση, 40%, της καθυστέρησης στα pit, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κάποιο λάθος δεν θα τους φέρει στη δεύτερη θέση. Φυσικά η Red Bull δίνει εντολή στον οδηγό της να αλλάξει τα ελαστικά του σε μαλακή γόμα, αφού σε περίπτωση επανεκκίνησης του αγώνα και με δεδομένο ότι θα είχε εκμηδενίσει την απόσταση σε περίπτωση εισόδου αυτοκινήτου ασφαλείας -που ήταν βέβαιο λόγω της ακινητοποίησης του αυτοκινήτου του Λατίφι μέσα στην πίστα-, θα μπορούσε να διεκδικήσει με συντριπτικές αξιώσεις την πρώτη θέση από ένα αυτοκίνητο με φθαρμένα “σκληρά” ελαστικά, 41 γύρων. Πράγματι το αυτοκίνητο ασφαλείας βγαίνει από το pit lane στον 55ο γύρο. Ο Χάμιλτον ρωτάει με αγωνία τί θα γίνει με τα ελαστικά του. Ο μηχανικός του τον καθησυχάζει λέγοντας ότι ο αγώνας θα λήξει με κίτρινη σημαία, δηλαδή δεν θα έχουμε επανεκκίνηση. Ο διευθυντής του αγώνα για λόγους ασφαλείας έχει δώσει εντολή να μη γίνει καμία προσπέραση από τα αυτοκίνητα που υπολείπονται γύρου (lapped). Όμως στον 57ο γύρο το μονοθέσιο του Λατίφι έχει αποσυρθεί και η πίστα είναι καθαρή. Ο Μάσι δίνει εντολή στα πέντε αυτοκίνητα που βρίσκονται ανάμεσα στον Χάμιλτον και τον Φερστάπεν και υπολείπονται γύρου, να προσπεράσουν το αυτοκίνητο ασφαλείας, ενέργεια η οποία ολοκληρώνεται λίγο πριν την στροφή 9. Αγνοεί όμως τα τρία αυτοκίνητα που είναι πίσω από τον Φερστάπεν και πρέπει να περάσουν, σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπροστά από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Υπήρχε χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο πριν το αυτοκίνητο ασφαλείας φτάσει στην είσοδο του pit lane και εξαφανιστεί από την πίστα. Στην υποτιθέμενη περίπτωση που δεν προλάβαινε τότε ο τελευταίος γύρος, ο 58ος, θα γινόταν με αυτοκίνητο ασφαλείας και ο Χάμιλτον θα είχε τερματίσει πρώτος. Φυσικά, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Βολφ στην συνέντευξη, αφαίρεσε από τον Σάινθ κάθε ελπίδα να διεκδικήσει την πρώτη θέση αφού θα εκκινούσε από την τρίτη θέση το sprint του τελευταίου γύρου. Ο Μάσι συνειδητοασυνείδητα διάλεξε να δώσει στο κοινό μια μονομαχία των δύο διεκδικητών με σαφές προβάδισμα στον Ολλανδό. Εάν είχε αφήσει τα τρία, υπολειπόμενα γύρου, μονοθέσια να προσπεράσουν το αυτοκίνητο ασφαλείας, αυτήν τη στιγμή δεν θα υπήρχε κάτι για να σχολιάσουμε παρά μόνο την ατυχία του Χάμιλτον να γίνει ατύχημα πέντε γύρους πριν το τέλος ενός αγώνα στον οποίο ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος.

Τόσο έντονη αντίδραση γι’αυτή την παράβλεψη-παρατυπία δικαιολογείται εξαιτίας του διακυβεύματος; Πράγματι είναι γεγονός άξιου λόγου, μόνο και μόνο λόγω της σημασίας του αγώνα; Εάν είχε συμβεί σε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα είχε πάρει τέτοια έκταση; Είναι αρκετός ο λόγος για να θέσει εν αμφιβόλω τη συνοχή του αθλήματος;

Φαίνεται πως η απάντηση στις ταυτολογικού περιεχομένου ερωτήσεις είναι μονοσήμαντα καταφατική. Το συμπέρασμα συνάγεται αβίαστα από τις αντιδράσεις του κοινού, των οδηγών, του Βόλφ και του Χάμιλτον. Στη συνέντευξη του Βολφ τα κύρια σημεία των παραπόνων και των προσδοκιών συνίστανται, τελικώς, στον αλγεινό τρόπο που αντιμετώπισαν οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας μέσω του Μάικλ Μάσι τον ίδιο, την ομάδα του και τον καλύτερο πιλότο όλων των εποχών. Δεν σεβάστηκαν την αφοσίωση τους στο άθλημα που υπηρετούν με την αδιάρρηκτη συνέπεια ενός οικογενειακού δεσμού. Θέλουν λοιπόν να υπενθυμίσουν, εκδηλώνοντας τον καημό τους στην Formula One Group, και στην FIA την πίστη και την αφοσίωσή τους. Τη βεβαιότητά τους ότι το θέμα πρέπει να λυθεί εσωτερικά.

Εξού και δεν θέλουν, κοινώς αποφασίζοντες, να εφεσιβάλουν την απόρριψη των δύο προσφυγών τους από τους αγωνοδίκες.

Εξού και ο Βολφ ξεκαθάρισε, σαφώς, τη μεγάλη του εκτίμηση στην ομάδα της Red Bull , η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, ποιεί την νήσσαν (κάνει την πάπια), δεχόμενη μία νίκη που επετεύχθη απέναντι ενός αντιπάλου ως καθήμενη νήσσα (sitting duck, πολύ συνηθισμένη αγωνιστική έκφραση), ενώ συστηματικά καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, η ηγεσία της κάνει τα στραβά μάτια, εάν δεν υποθάλπει την επιθετικότητα του πρώτου της οδηγού και νυν παγκοσμίου πρωταθλητή.

Εξού και δεν κατηγορεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της Formula One Group, ότι προκρίνει το θέαμα, την ψυχαγωγία ως φερέφωνο τον αμερικανικών συνηθειών του νέου ιδιοκτήτη και εμμέσως, υπογείως επηρεάζει τους λειτουργικούς παράγοντες του αθλήματος όπως είναι ο διευθυντής αγώνων. Εξάλλου γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι το άθλημα είναι εξ απαλών ονύχων αλληλένδετο με την κανιβαλική σχέση με το κοινό. Όλη τη χρονιά ο Χάμιλτον κολάκευε συστηματικά τους θεατές, ειδικότερα μετά τις αποδοκιμασίες στην, κατά την γνώμη τους, επιθετική συμπεριφορά του απέναντι στον Φερστάπεν στο αγγλικό Γκραν Πρι, ενώ είχαμε μια καθόλα αγωνιστική ενέργεια.

Εξού και δεν φείδεται αυτοκριτικών αναφορών για τις πιέσεις που πιθανόν να δέχεται ο Μάσι λόγω της σύγχρονης αναμετάδοσης των εσωτερικών διαλόγων τους.

Εξού και αοριστολογεί στην πολύ εύστοχη ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα εχέγγυα των ερευνών από την ομοσπονδία για το συμβάν και ακολούθως για τις διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να μη συμβεί ξανά.

Βeing right (όντως σωστό) ή obtaining justice (απόδοση δικαιοσύνης);

Ο λόγος του είναι σχεδόν απολογητικός, ίδιος με αυτόν του αδικημένου παιδιού από τους γονείς του, που ζητάει εναγωνίως την επαναφορά της οικογενειακής συνοχής, παρότι αναγνωρίζει ότι αδικήθηκε από τον πατέρα. Στο πρόσωπο μιάς συμφιλιωτικής μητέρας αναζητά να απαλύνει τον πόνο από ένα ισόβιο τραύμα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ», όμως εν είδει θυσιαζομένου αμνού «ας είμαστε οι τελευταίοι που θα υποστούμε την αδικία και ας προχωρήσουμε ενωμένοι», θα μπορούσε κάποιος να βάλει στα χείλη του. Για τον Βόλφ το διακύβευμα είναι η ενότητα και όχι η δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει η διαφορά ανάμεσα στο being right (όντως σωστό) και στο obtaining justice (απόδοση δικαιοσύνης). Το σωστό είναι να διατηρηθούμε ενωμένοι, να μην διαταράξουμε την θεμελιώδη ενότητα των αρχών και των πιστεύω μας. Ενεργεί και σκέφτεται ως γνήσιος ιδεολόγος, ο οποίος τρομοκρατείται και μόνο στη σκέψη της ρήξης με την ομάδα και τα πιστεύω της. Διαγράφοντας τον χρόνο και την πιεστική του παρουσία, προσπαθεί να στηρίξει την άχρονη και απαθή, κατά συνέπεια, ιδέα της ενότητας.

Του δεσμού χωρίς προϋποθέσεις. Παρόλο που σε όλη τη διάρκεια της συνεντεύξεως αναφέρεται στην τήρηση των κανονισμών, δηλαδή στις προϋποθέσεις υπάρξεως του δεσμού, τελικώς αποποιείται το δικαίωμα της εφέσεως, που είναι ουσιαστικό μέρος των κανόνων, στα πλαίσια μιας αόριστης ιδέας συγκροτήσεως. Αποστρεφόμενος την κακοήθεια, την ιδιοτέλεια, την υποκρισία, τον αθέμιτο υπολογισμό, τον άνισο ανταγωνισμό ως εμμενή χαρακτηριστικά και απαραιτήτως ελεγχόμενα από κανόνες, αφαιρεί, άθελα του, την ανθρώπινη ύπαρξη από τις αδυναμίες της, προσδοκώντας μια αγγελική οντότητα και την αντίστοιχη τελειότητά της. Ξεχνάει ότι ο διάβολος είναι ένας πεπτωκώς άγγελος. Έπεσε από τον ουρανό στην προσπάθεια του να διεκδικήσει την ελευθερία του. Οι κανόνες εφευρέθηκαν για την εύρυθμη λειτουργία της συμβιώσεώς μας, ως ένας περιορισμός στα λάθη που οδηγούν οι επιθυμίες, δηλαδή η διεκδικούμενη ελευθερία εις βάρος των άλλων. Οι διεκδικήσεις και οι κανόνες μας κάνουν ανθρώπους. Τα λάθη και οι αδυναμίες μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, αρκεί να ενστερνιστούμε τους κανόνες μέσα στις οποίες περιέχονται οι εφέσεις. Οι ουρανοπόλεις που οραματίζεται ο Βολφ απαγορεύουν τις πτώσεις και μαζί με αυτές τις αλλαγές. Μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε ασφοδελούς λειμώνες.