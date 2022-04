Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ψάχνοντας γιατρικό στην «κατάρα» του Σερ Άλεξ

Τον Μάιο του 2013 ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Σκωτσέζος προπονητής συμφώνησε με τους «κόκκινους διαβόλους» σε ένα… βενζινάδικο το 1986 και κατέστησε την ομάδα του Μάντσεστερ σε ένα από τα μεγαλύτερα brand name στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Υπό την καθοδήγησή του η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε δεκάδες τίτλους, έγινε «μαγνήτης» για πολλούς ποδοσφαιριστές και συνάμα ένας από τους πιο πλούσιους συλλόγους παγκοσμίως. Η περίοδος του Φέργκιουσον ολοκληρώθηκε και τότε άρχισε ένα «Γολγοθάς» για την ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο εμβληματικός προπονητής έδειξε ο ίδιος τον αντικαταστάτη του, τον Ντέιβιντ Μόγιες που έφτιαξε το όνομά του στην Έβερτον την οποία κοουτσάρισε για 11 χρόνια. Μόνο τα μεγέθη δεν ήταν ίδια και ο Σκωτσέζος αποτέλεσε παρελθόν πριν το τέλος της πρώτης του σεζόν.

Έκτοτε έχουν περάσει τρεις προπονητής και τρεις υπηρεσιακοί σε έναν πάγκο που μοιάζει με… ηλεκτρική καρέκλα μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ούτε ο Λουίς Φαν Χάαλ, ούτε ο Ζοσέ Μουρίνιο κατάφεραν να επιβιώσουν.

Είναι οι προπονητές που έφεραν τα τελευταία τρόπαια για τη Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας. Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, η ομάδα του Μάντσεστερ κατέκτησε το Λιγκ καπ, το Community Shield και το Γιουρόπα Λιγκ το 2017. Πέντε χρόνια πριν. Για την ιστορία της Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ είναι πολύς καιρός η αποχή της από τις κούπες.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, νέος προπονητής της ομάδας, πρέπει να τη βγάλει από το τέλμα. Ο Ολλανδός παρουσίασε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο με τον Άγιαξ, κατέκτησε τίτλους αλλά δεν είναι θαυματοποιός. Όπως ανέφερε ο Ραλφ Ράνγκνικ, προσωρινός προπονητής, η Λίβερπουλ είναι «έξι χρόνια μπροστά» σε σχέση με την ομάδα του Μάντσεστερ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν να καλύψουν πολύ μεγάλο έδαφος για να φτάσουν τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ που μάχονται για τους τίτλους τα τελευταία χρόνια.

Στα χρόνια μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τα χρήματα δεν αποτέλεσαν πρόβλημα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» παραμένουν άλλωστε ένας από τους πιο πλούσιους συλλόγους του κόσμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 9 από τις δέκα πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της έγιναν μετά την αποχώρηση του εμβληματικού Σκωτσέζου. Ουδείς από τις παίκτες της σχετικής λίστας κατάφερε να δικαιολογήσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν, με εξαίρεση τον Μπρούνο Φερνάντες του οποίου η απόδοση σε ορισμένα ματς ήταν όαση.

Ο Πολ Πογκμπά παραμένει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των «κόκκινων διαβόλων». Για την απόκτηση του Γάλλου, η ομάδα του Μάντσεστερ έβγαλε από τα ταμία της πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο 29χρονος μέσος έχει 233 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ έχοντας 39 γκολ και 51 ασίστ. Την ίδια ώρα έχει δεχθεί 41 κίτρινες κάρτες και τρεις κόκκινες, οι δύο μάλιστα απευθείας.

Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Χάρι Μαγκουάιρ. Για τον Άγγλο αμυντικό δαπανήθηκαν 87 εκατομμύρια ευρώ καθιστώντας τον ως την πιο ακριβή μεταγραφή για τη συγκεκριμένη θέση στην ιστορία. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λέστερ είναι πλέον αρχηγός της ομάδας αλλά οι γκάφες του κατά τη διάρκεια των αγώνων τον έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα ρεπορτάζ έγινε δέκτης απειλών.

Harry Maguire. Now less a person. More a philosophy of United defending pic.twitter.com/JOgy4FSwOd

Οι δέκα ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Γιουνάιτεντ

*Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια ευρώ

*Τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα transfermarkt

Από τους δέκα παίκτες της λίστας μόνο ο Ρίο Φέρντιναντ είχε αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της εποχής του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και στην πρώτη 20άδα η κατάσταση είναι η ίδια. Ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ και ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι οι άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν επί Σερ Άλεξ και βρίσκονται στη λίστα με τις 20 δαπανηρότερες μεταγραφές στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξόδεψε πάνω από ένα δισεκατομμύριο λίρες σε μεταγραφές μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Την ίδια χρονική περίοδο η Λίβερπουλ ξόδεψε περίπου 350 εκατομμύρια.

Man United’s net spend since they last won the Premier League in 2013 😳 pic.twitter.com/bD1eVNBQrq

Η περσινή δεύτερη θέση έφεραν αισιοδοξία στους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι αφίξεις των Τζέιντον Σάντσο, Ραφαέλ Βαράν και κυρίως η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο έκαναν τους φίλους της ομάδας να ονειρεύονται ότι τα χρόνια «ξηρασίας» θα αποτελούσαν παρελθόν.

Οι προσδοκίες όμως διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα. Η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε στο πρωτάθλημα με νίκη 5-1 κόντρα στη Λιντς αλλά το 1-1 κόντρα στη Σαουθάμπτον την επόμενη αγωνιστική έφερε τα πρώτα σκυμμένα κεφαλιά. Δεν είναι μόνο τα κακά αποτελέσματα της ομάδας του Μάντσεστερ που έφερε μουρμούρες και την απόλυση του Σόλκιερ αλλά και η εικόνα.

Manchester United have 54 points after 33 Premier League games: their worst points tally at this stage of the season in more than 30 years! 😱 pic.twitter.com/PF0TixMmSL

— Bet9ja (@Bet9jaOfficial) April 20, 2022