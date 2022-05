Σίνισα Μιχαΐλοβιτς: Ο άνθρωπος που «γεννήθηκε δύο φορές»

Γεννήθηκε στην πόλη Βούκοβαρ τον Φλεβάρη του 1969. Η γενέτειρά του ισοπεδώθηκε στον εμφύλιο. Εκτιμάται ότι 1.800 κάτοικοι – υπερασπιστές της πόλης σκοτώθηκαν, 800 αγνοούνται ενώ περισσότεροι από 22 χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μία από τις χιλιάδες οικογένειες που έφυγαν ήταν και η δική του. Το σπίτι του ανατινάχθηκε από τον καλύτερό του φίλο. «Πήρε το όπλο, πήγε μπροστά από μια φωτογραφία μου με το κόκκινο αστέρι και πυροβόλησε την εικόνα μου, οι γονείς μου έπρεπε να παραδοθούν. Μόλις βγήκαν από το σπίτι οι γονείς μου, ο φίλος μου έριξε μια βόμβα και το ανατίναξε».

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς έζησε περισσότερες από μία ζωές. Ως γιος Σέρβου (με καταγωγή από τη Βοσνία) οδηγού νταλίκας και Κροάτισσας εργάτριας σε ένα εργοστάσιο, ο Σίνισα θα έπρεπε να διαλέξει πλευρά στον εμφύλιο που σπάραζε τη χώρα του.

Πώς μπορείς να διαλέξεις πατρίδα;

Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στη γενέτειρά του και στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Βοϊβοντίνα. Ήταν μέλος της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα που κατέκτησε το Κύπελλο πρωταθλητριών το 1991. Με αυτό το «παράσημο» μεταγράφηκε έναν χρόνο αργότερα στη Ρόμα.

Διέγραψε μία μεγάλη καριέρα στο ιταλικό πρωτάθλημα, κυρίως με τη φανέλα της Λάτσιο όπου αγωνίστηκε έξι χρόνια κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα, δύο σούπερ καπ, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων και ένα ευρωπαϊκό σούπερ καπ. Θεωρείτο ένας σκληροτράχηλος ποδοσφαιριστής και ένας από τους κορυφαίους εκτελεστές φάουλ.

Έχει σημειώσει μάλιστα χατ τρικ με τρεις απευθείας εκτελέσεις στη νίκη της Λάτσιο επί της Σαμπντόρια με 5-2 το 1998. Αγωνίστηκε 63 φορές με τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας και σημείωσε δέκα γκολ.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τη Μπολόνια. Αφού πέρασε από διάφορες ομάδες αλλά και στην Εθνική Σερβίας επέστρεψε στους «ροσομπλού» τον Ιανουάριο του 2019.

Λίγους μήνες αργότερα, διαγνώστηκε με λευχαιμία. Ήταν η ώρα να δώσει τον πιο σκληρό αγώνα της ζωής του.

Ο ίδιος μίλησε για την κατάστασή του εκείνο τον καιρό, στο νοσοκομείο. «Έκανα 13 χημειοθεραπείες σε 5 ημέρες, αλλά ήδη μετά την τρίτη είχαν καταστραφεί τα πάντα. Ο πρώτος κύκλος ήταν ο πιο δύσκολος, έπαθα και κρίσεις πανικού, που δεν μου είχαν συμβεί ποτέ στη ζωή μου, επειδή κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με φιλτραρισμένο αέρα. Δεν μπορούσα να βγω έξω και είχα τρελαθεί. Ήθελα να σπάσω το παράθυρο με μια καρέκλα» ήταν τα λόγια του Μιχαΐλοβιτς.

Μέσα στο νοσοκομείο ο Σέρβος είδε έναν διαφορετικό κόσμο. Αντίκρισε ανθρώπους που νικούσαν την αρρώστια, είδε άλλους να χάνονται. Η ζωή και ο θάνατος συνυπήρχαν και πάλι μπροστά στα μάτια του.

«Η ζωή είναι υπέροχη και ειδικά όταν περνάς από αυτό που πέρασα, τότε απολαμβάνεις τα πάντα στο έπακρο, κάθε λεπτομέρεια. Εγώ γεννήθηκα δύο φορές. Η πρώτη στις 20 Φεβρουαρίου του 1969 και η δεύτερη στις 29 Οκτωβρίου του 2019, πενήντα χρόνια αργότερα» είπε όταν βγήκε νικητής από τη μάχη με τη λευχαιμία.

