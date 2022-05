Αγγίζοντας το τέλειο: Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Μπαρτσελόνα δημιουργήθηκε για να νικάει

Δεν ήταν ένα απλό ματς. Όπως και η Μπαρτσελόνα είναι «παραπάνω από ένας σύλλογος». Το απόγευμα της Κυριακής η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου των «μπλαουγκράνα» νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα.

Η Μπαρτσελόνα σημείωσε 30 νίκες σε 30 αγώνες. Έκανε την τέλεια σεζόν στο πρωτάθλημα, την κατάκτηση του οποίου είχε πανηγυρίσει έξι αγωνιστικές πριν. Είναι στον τελικό του Τσάμπιονς όπου θα αντιμετωπίσει την Λυών στο Τορίνο ενώ διεκδικεί και το Κύπελλο Ισπανίας. Η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία για δεύτερο σερί τρεμπλ.

Η ομάδα της Ισπανίας ατσαλώθηκε μέσα από τις ήττες και τις δύσκολες στιγμές. Όπως ο χαμένος ημιτελικός του Τσάμπιονς Λιγκ το 2020 και ο χαμένος τελικός του 2019.

Αυτές ήταν δύο από τις τελευταίες ήττες της Μπάρτσα. «Η φιλοσοφία μας είναι κάτι το διαφορετικό: όταν μιλάω σε παίκτριες για να τις πείσω να έρθουν εδώ, ακούν πράγματα για πρώτη φορά» παραδέχεται ο αθλητικός διευθυντής Μαρκέλ Θουμπιθαρέτα.

Η πλειοψηφία των παικτριών είναι από την Ισπανία (6 από τις 23 είναι ξένες) ενώ πολλές από αυτές προέρχονται από την ακαδημία του συλλόγου, την περίφημη Μασία. «Θέλουμε να αναπτύσσουμε τις παίκτριες, όχι απλά να αγοράσουμε» παραδέχεται ο Θουμπιθαρέτα. Για πρώτη φορά 9 κορίτσια μένουν στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας. Οκτώ από αυτά είναι από την Καταλονία και ένα από τη Μαγιόρκα.

Μέχρι τα 14, τα κορίτσια παίζουν μαζί με τις ομάδες των αγοριών. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μυστικό της Μπαρτσελόνα. «Για εμάς δεν υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι σκέτο ποδόσφαιρο» αναφέρει ο Θουμπιθαρέτα.

«Δεν έχει νόημα να παίζεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο για επτά ή οκτώ χρόνια και το κάνεις διαφορετικά στην πρώτη ομάδα. Αν βάλετε την τηλεόραση και δεν μπορείτε να δείτε αν είναι άνδρες ή γυναίκες, μπορείτε να δείτε ότι είναι μια ομάδα της Μπαρτσελόνα. Είναι εύκολο να εμμείνεις σε μια ιδέα όταν κερδίζεις. είναι πιο δύσκολο όταν χάνεις» υπογράμμισε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

Τα λόγια του έχουν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2016 μέχρι και το 2019 η Μπαρτσελόνα είχε τέσσερις διαδοχικές δεύτερες θέσεις στο πρωτάθλημα. Ακόμη και τότε, ελάχιστα άλλαξαν. Οι παίκτριες έμειναν στην ομάδα, το ίδιο και ο προπονητής. Η φιλοσοφία παράμεινε η ίδια.

FC Barcelona Femeni have completed the perfect league campaign with a goal difference of +148 😤 pic.twitter.com/EW8PAnH6ZA

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε να νικάει παιχνίδια, να κερδίζει τρόπαια, να γράφει ιστορία. Όταν στο τέλος της περασμένης σεζόν, που έφερε την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, ο προπονητής Λουίς Κορτέζ παραιτήθηκε οι ιθύνοντες δεν πανικοβλήθηκαν. Η αναβάθμιση του μέχρι πρότινος βοηθού, Ζονάταν Χεράλδες ήταν κάτι «προφανές» σύμφωνα με τον Θουμπιθαρέτα παρά τα δεκάδες βιογραφικά που έφτασαν στα γραφεία του συλλόγου.

Πρόκειται άλλωστε για τακτική που ακολούθησε και η ανδρική ομάδα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Τίτο Βιλανόβα, ο Λουίς Ενρίκε και ο Τσάβι αποτέλεσαν «παιδιά» της Μπαρτσελόνα.

Η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα κατάφερε κάτι που φάνταζε αδιανόητο πριν λίγα χρόνια: να γεμίσει το Καμπ Νου. Στις 22 Απριλίου 2022 περισσότεροι από 90 χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι συγκεντρώθηκαν στην ιστορική έδρα του συλλόγου για να παρακολουθήσουν τον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο τη Βόλφσμπουργκ.

Οι 91.648 θεατές συνιστούσαν νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνων ποδοσφαίρου γυναικών. Το προηγούμενο ανήκε και πάλι στη Μπαρτσελόνα με 91.553 θεατές να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό προημιτελικό για του Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης.

We have a new WORLD RECORD ATTENDANCE at a women’s football match! 🤩

91,648 fans watched Barcelona Femeni vs Wolfsburg at the Camp Nou to make history 🔥 pic.twitter.com/FtTzpB0lVd

— GOAL Africa (@GOALAfrica) April 22, 2022