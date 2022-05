Τιμπό Κουρτουά: Από τη σάλα του βόλεϊ, στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Βινίσιους σκόραρε το μοναδικό γκολ του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά ο Τιμπό Κουρτουά έλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του ματς. Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ έκανε 9 αποκρούσεις, περισσότερες από κάθε άλλον στην ιστορία των τελικών, δίνοντας ουσιαστικά το τρόπαιο στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής μετά το τέλος του τελικού μίλησε για την έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό του από φιλάθλους στην Αγγλία. «Απόψε (σ.σ χθες) χρειαζόμουν αυτή τη νίκη. Για την καριέρα μου και όλη τη σκληρή δουλειά μου. Ήθελα να σεβαστούν το όνομά μου, γιατί δεν νομίζω ότι έχω τον σεβασμό που μου αξίζει. Ειδικά στην Αγγλία. Είδα πολλή κριτική ακόμα και μετά από μία εξαιρετική χρονιά, είδα πολλούς να λένε ότι δεν είμαι αρκετά καλός, κλπ. Σήμερα (σ.σ χθες) έδειξα την αξία μου» είπε ο Βέλγος, MVP του τελικού.

Thibaut Courtois is the first goalkeeper on record to make NINE saves in a single #UCLfinal

An incredible performance. 🙌 pic.twitter.com/FLO8WSXNku

— Squawka (@Squawka) May 28, 2022