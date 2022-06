Εθνική Ουκρανίας: Από τα συντρίμμια του πολέμου, ένα βήμα πριν το Μουντιάλ

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους Ουκρανούς να πανηγυρίζουν μαζί με όσους πήγαν στη Γλασκώβη. Λίγες στιγμές χαράς μέσα στη φρίκη του πολέμου. Η πατρίδα τους ισοπεδώνεται εδώ και 100 ημέρες από τους Ρώσους, που αφήνουν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες.

Ποιος έχει στο μυαλό του το ποδόσφαιρο όταν στην πατρίδα επικρατεί όλεθρος; Η Εθνική ομάδα της Ουκρανίας νίκησε με 3-1 τη Σκωτία και θα παίξει με την Ουαλία για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ.

«Δεν έχω συναισθήματα. Όλα μου τα συναισθήματα έχουν μείνει στο γήπεδο. Αυτή η νίκη δεν ήταν για μένα, ούτε για τους παίκτες, ήταν για τη χώρα μας», είπε συγκινημένος ο προπονητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Πετράκοφ στους δημοσιογράφους μετά το παιχνίδι.

«Παίξαμε για αυτούς που αγωνίζονται σε χαρακώματα, για αυτούς που παλεύουν για την τελευταία τους σταγόνα αίματος. Ναι, κάναμε ένα μικρό βήμα προς τον μεγάλο μας στόχο. Έχουμε ακόμα το παιχνίδι της Ουαλίας μπροστά μας και θα κάνουμε τα πάντα. Εμείς είμαστε εξαιρετικά περήφανοι ως Ουκρανοί», κατέληξε ο ομοσπονδιακός προπονητής.

Περίπου 3.500 Ουκρανοί βρέθηκαν στις εξέδρες του Χάμπντεν Παρκ για τον αγώνα. Το ματς για τα πλέι οφ του Μουντιάλ ήταν προγραμματισμένο για τον Μάρτιο αλλά η ρωσική εισβολή έφερε την αναβολή του. Έξω από το γήπεδο, αρκετή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ένα «μωσαϊκό» ανθρώπων με μπλε και κίτρινα διακριτικά τραγουδούσε τον Εθνικό ύμνο της Ουκρανίας μαζί με μία τοπική μπάντα.

Λίγο πριν τη σέντρα και κατά την παρουσίαση των ομάδων οι ποδοσφαιριστές της Ουκρανίας ήταν τυλιγμένοι με τη σημαία της χώρας. Δεν ήταν εύκολο το ταξίδι μέχρι τη Σκωτία. Το πρωτάθλημα της χώρας, όπου αγωνίζεται η πλειοψηφία των διεθνών, διακόπηκε μετά την εισβολή και στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές δεν είχαν επίσημα ματς στα πόδια τους μέσα στο 2022. Η Εθνική ομάδα προετοιμάστηκε στο εξωτερικό για αυτά τα ματς.

Η εξόριστη Εθνική Ουκρανίας ξεκίνησε την προετοιμασία της στη Σλοβενία. «Βρήκαμε ιδανικές συνθήκες, στην Ουκρανία δεν θα είχαμε ούτε βενζίνη για τις μετακινήσεις μας στο προπονητικό κέντρο. Είναι η απόλυτη αντίθεση: φύγαμε από τις ταραχές και τον πόλεμο και όχι πολύ μακριά, σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, βρήκαμε χαμόγελα και ειρήνη» είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ολεξάντρ Πετράκοφ.

Στην αρχή της προετοιμασίας ήταν μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές που έμεναν στην Ουκρανία και το προπονητικό τιμ. Κάποιοι θα επιστρέψουν εκεί μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ και της Ντιναμό Κιέβου, που έδιναν φιλικά ματς σε όλη την Ευρώπη, ενσωματώθηκαν πιο μετά όπως και οι παίκτες που ολοκλήρωσαν τη σεζόν με τους συλλόγους τους εκτός Ουκρανίας. Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ, Αντρίι Λούνιν, ήταν ο τελευταίος που μπήκε στις προπονήσεις.

Η Εθνική Ουκρανίας έδωσε τρία ανεπίσημα φιλικά ματς πριν τον αγώνα με τη Σκωτία.

Στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα στο Χάμπντεν Παρκ, ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο έβαλε τα κλάματα. Ο μέσος της Σίτι μίλησε για τα συναισθήματά του σε μία ιδιαίτερη στιγμή για εκείνον και την Εθνική ομάδα της χώρας.

«Κάθε Ουκρανός θέλει ένα πράγμα: Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Μίλησα με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και μίλησα με μερικά παιδιά της Ουκρανίας που απλά δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω στην πατρίδα. Το μόνο που Θέλουν είναι να σταματήσει ο πόλεμος» είπε ο ποδοσφαιριστής της Σίτι.

Oleksandr Zinchenko burst into tears ahead of his team’s crucial World Cup play-off with Scotland as he vowed to give the Ukrainian people “incredible emotions” with victory.

🗣”We will try to make our people happy and proud.”

More ⤵️ #BBCFootball

— BBC Sport (@BBCSport) June 1, 2022