Ράφα Ναδάλ: Ο τενίστας που κατάργησε τη λογική

Η εικόνα στο Φιλίπ Σατριέ έμοιαζε συνηθισμένη. Ο Ράφα Ναδάλ ανέβηκε στο πόντιουμ, ο Εθνικός ύμνος της Ισπανίας ακούστηκε ξανά, ο κόσμος αποθέωνε.

Ήταν η 14η φορά που ο Ισπανός θρύλος του τένις κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός στην καριέρα του. Αυτή τη φορά το κατάφερε όχι ως φαβορί. Οι περισσότεροι, ειδικοί και μη, δεν τον υπολόγιζαν. Αλλά ποιος μπορεί να τον ξεγράψει;

Ποιος άλλος τενίστας θα έπαιζε ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά με… ένα πόδι. Το ομολόγησε κι ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Παρίσι.

Αγωνίστηκε σε όλο το τουρνουά με ενέσεις. «Έπαιξα αυτές τις δύο εβδομάδες υπό ακραίες συνθήκες. Έπαιξα με ενέσεις στα νεύρα για να “κοιμηθεί” το πόδι και γι’ αυτό κατάφερα να παίξω, επειδή δεν ένιωθα τίποτα».

Ο Ναδάλ υποφέρει από τα 19 του χρόνια από το σύνδρομο Μίλερ – Βάις. Πρόκειται για μία σπάνια οστεοχονδρίτιδα στο σκαφοειδές που παραμορφώνει το κόκκαλο. Ο Ισπανός έχει μάθει να ζει με τον πόνο, αφού το πρόβλημά του δεν μπορεί να επιλυθεί με χειρουργική επέμβαση.

Η ήττα του από τον Ντένις Σαποβάλοφ στο Masters της Ρώμης και η εικόνα του, δημιούργησαν απορίες σχετικά με τη συμμετοχή του στο φετινό Ρολάν Γκαρός. Αλλά το χωμάτινο major για τον Ισπανό τενίστα σημαίνει τα πάντα.

Γι’ αυτό κι έκανε τα αδύνατα, δυνατά για να αγωνιστεί. «Το Ρολάν Γκαρός, όμως, είναι το Ρολάν. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει για μένα αυτό το τουρνουά, οπότε ήθελα να συνεχίσω την προσπάθεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος και δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω αρκετά τον γιατρό μου για ό,τι έχει κάνει σε όλη μου την καριέρα. Δεν μπορώ, όμως, να συνεχίσω να αγωνίζομαι με το πόδι σε αναισθησία», είπε ο Ναδάλ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχει στο φετινό Wimbledon.

Άλλωστε, το γεγονός ότι δεν θα μετρήσουν οι βαθμοί, κάνει τους περισσότερους τενίστες να είναι διστακτικοί ως προς τη συμμετοχή τους στο major του Λονδίνου.

Ο Ναδάλ ξεκίνησε την πορεία του στο Ρολάν Γκαρός με εύκολες νίκες απέναντι στον Τόμπσον, τον Μουτέ και τον Βαν ντε Ζάντσχουλπ δίχως απώλεια σετ. Στη φάση των «16» κόντρα στον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, πήρε την πρόκριση στα πέντε σετ μετά από τεσσερισήμισι ώρες αγώνα.

Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος, κάτοχος του τίτλου, ήταν κατά πολλούς του φαβορί της αναμέτρησης. Αλλά ποιος μπορεί να ξεγράψει τον Ράφα Ναδάλ, τον κορυφαίο τενίστα στο χώμα.

Μετά από 4 ώρες και 11 λεπτά πολύ σκληρού αγώνα, ο Ισπανός πήρε τη νίκη στα τέσσερα σετ και συγκέντρωσε πάνω του όλα τα φώτα του αθλητικού κόσμου. «Οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν καθόλου εύκολοι για μένα. Δεν θα μιλήσω για αυτά που πέρασα το τελευταίο διάστημα γιατί πρέπει να συνεχίσω αλλά σίγουρα δεν ήταν διασκεδαστικοί μήνες. Όλα αυτά που πέρασα, έκαναν πιο συγκινητική τη νίκη μου, δίχως αμφιβολία. Συνεχίζω να παίζω τένις για κάτι τέτοιες βραδιές. Όμως, δεν κέρδισα τίποτα ακόμη. Απλά έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να επιστρέψει στο court σε δύο ημέρες και να παίξω έναν ακόμη ημιτελικό εδώ στο Παρίσι», είχε πει ο Ναδάλ μετά την σπουδαία νίκη του.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εγκατέλειψε τον ημιτελικό λίγο πριν το τάι μπρέικ του δεύτερου σετ και ο Ναδάλ έφτασε στον μεγάλο τελικό για 14η φορά στην καριέρα του. Ο Κάσπερ Ρουντ αποδείχθηκε ένας εύκολος αντίπαλος για τον Ισπανό, που έφτασε τους 22 Grand Slam τίτλους, 14 στο Παρίσι.

«Πρώτα να πω στον Κάσπερ, είναι απολαυστικό να παίζω μαζί σου. Συγχαρητήρια για όσα έχεις πετύχει στην καριέρα σου και ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες. Κάνετε σπουδαία δουλειά με την ομάδα σου. Ένα ευχαριστώ σε όλη την ομάδα και την οικογένειά μου. Συμβαίνουν απίθανα πράγματα φέτος χάρη σε εσάς.

Ειδικά στις δύσκολες στιγμές των τραυματισμών, αν δεν είχα την υποστήριξή σας, δεν θα είχε γίνει τίποτα και θα είχα σταματήσει πολύ νωρίτερα. Είναι το καλύτερο τουρνουά του κόσμου για μένα. Είχα περίεργα συναισθήματα όλο αυτό το διάστημα. Δεν πίστευα ότι θα είμαι ανταγωνιστικός στα 36 μου. Σημαίνει πολλά για μένα για να συνεχίζω να παλεύω. Ευχαριστώ πολύ», ομολόγησε ο Ναδάλ κατά τη διάρκεια της απονομής.

Ο Ισπανός παραδέχτηκε ότι θα είχε σταματήσει εδώ και καιρό το τένις αν δεν είχε την κατάλληλη υποστήριξη από την ομάδα του. Κατάφερε ακόμη μία υπέρβαση, κατήργησε για ακόμη μια φορά τη λογική και κέρδισε τον θαυμασμό όλου του αθλητικού κόσμου.

Κάπως έτσι ήρθαν ξανά στην επιφάνεια τα λόγια του Νικολάς Αλμάγρο. Ο Ισπανός είχε αντιμετωπίσει τον Ναδάλ στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός το 2008.

Ο τενίστας σχεδόν… απελπισμένος μονολογούσε: «Αυτός ο τύπος θα κερδίζει το Ρολάν Γκαρός 40 χρόνια στη σειρά. Θα είναι 65 χρονών και θα συνεχίσει να κερδίζει το Ρολάν Γκαρός».

Nicolás Almagro (great player who reached ATP #9 in 2011) playing against Rafael Nadal at the Roland Garros 2008 quarterfinals:

“This guy is going to win Roland Garros 40 years in a row. He will be 65 years old and will continue to win Roland Garros” pic.twitter.com/98hJg1ovTY

— Salva Castillo (@_24lv4c42t1ll0_) June 5, 2022