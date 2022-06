Μαρκ Γκασόλ: Ένας αθλητής διαφορετικός από τους άλλους

Ο αγώνας μόλις είχε τελείωσει. Ο Μαρκ Γκασόλ έσφιξε τις γροθιές του. Έβγαλε τις επιγονατίδες και ήταν έτοιμος να γιορτάσει.

Η ομάδα που ίδρυσε μαζί με τον αδερφό του Πάου, η Τζιρόνα, νίκησε την Εστουδιάντες και ανέβηκε στην ACB, πρώτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος. Το μεγάλο όνειρο των αδερφών Γκασόλ είχε γίνει πραγματικότητα. Αυτό είχαν δηλώσει το 2014, όταν ίδρυσαν την ομάδα.

Ο Μαρκ Γκασόλ, που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα NBA, πανηγυρίζει για την άνοδο στην ACB. Ο Μαρκ Γκασόλ με τα 9 μετάλλια με την Εθνική Ισπανίας στις διεθνείς διοργανώσεις πανηγυρίζει για την άνοδο στην ACB.

Όμως ο Μαρκ Γκασόλ δεν είναι ένας συνηθισμένος αθλητής. Ο Ισπανός σέντερ είναι πέντε χρόνια μικρότερος από τον αδερφό του, Πάου του οποίου η παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα έγιναν για τον ίδιο κίνητρο και οδηγός.

Ήταν τα πρώτα αδέρφια που αγωνίστηκαν βασικοί στο All Star Game του NBA. Ήταν τα πρώτα αδέρφια που κατέκτησαν πρωτάθλημα στην κορυφαία Λίγκα του κόσμου.

Πριν από 9 χρόνια ίδρυσαν το «Gasol Foundation». Στόχος του ιδρύματος ήταν η προώθηση των σπορ και της υγιεινής ζωής και διατροφής σε σχολεία της Βαρκελώνης και του Λος Άντζελες.

Αυτό που ξεχώρισε τον Μαρκ Γκασόλ ήταν κάτι άλλο. Το 2018 μπήκε σε μία σωστική λέμβο και βρέθηκε στη Μεσόγειο συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών.

Η εικόνα του Ισπανού μπασκετμπολίστα έγινε viral. Ο Μαρκ Γκασόλ μίλησε για την εικόνα της Ζοσέφα, μίας μετανάστριας από το Καμερούν στα νερά της Μεσογείου.

«Υπήρχαν κομμάτια από ξύλο και ρούχα που επέπλεαν στο νερό», είπε ο μπασκετμπολίστας στον «Guardian». «Μετά ήταν εκείνη η γυναίκα, με τους αγκώνες της να ακουμπούν σε ένα ξύλινο δοκάρι. Τα μάτια της ήταν στραμμένα στο κενό. Ήταν αδύναμη και σε σοκ. Είχε κολλήσει σε αυτό το κομμάτι ξύλου με την τελευταία δύναμή της και είχε παραμείνει έτσι για 48 ώρες. Σκέφτηκα αυτή τη γυναίκα, τη δύναμή της. Και ένιωσα θυμό», ανέφερε ο Γκασόλ περιγράφοντας τη διάσωση της γυναίκας από την ομάδα στην οποία συμμετείχε.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE

— Marc Gasol (@MarcGasol) July 17, 2018