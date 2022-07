Κριστιάνο Ρονάλντο: Το αβέβαιο καλοκαίρι του Πορτογάλου

Το περασμένο καλοκαίρι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η μετακίνηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ προκάλεσε έκπληξη αφού τον διεκδικούσε η Μάντσεστερ Σίτι, ενώ είχε γραφτεί και το όνομα της Λίβερπουλ λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

Η επιστροφή του ανακοινώθηκε στις 27 Αυγούστου. Η Γιουνάιτεντ είχε καταβάλλει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ στη Γιουβέντους και τον έκανε και πάλι κάτοικο Αγγλίας. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μίλησε με λόγια λατρείας για την ομάδα αλλά και για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τον προπονητή – θρύλο των «κόκκινων διαβόλων» που είχε εισηγηθεί την απόκτησή του από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων. Η φανέλα με τον αριθμό «7» έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε λίγες ώρες.

Μόνο που η Γιουνάιτεντ προσπαθούσε να επιστρέψει στις παλιές καλές μέρες. Η ομάδα με τον Όλε Γκούναρ Σόλκιερ στον πάγκο έψαχνε να βρει αγωνιστική ταυτότητα. Τα αγωνιστικά προβλήματα ήταν πολλά, η ομάδα άλλαξε προπονητή και τερμάτισε τελικά στην έκτη θέση, μένοντας εκτός Τσάμπιονς Λιγκ τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο μεταξύ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ότι ο Έρικ Τεν Χαγκ θα ήταν ο νέος προπονητής του συλλόγου. Ο Ολλανδός, που έκανε σπουδαία δουλειά στον Άγιαξ, ανέφερε ότι ανυπομονεί να δουλέψει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον οποίο υπολόγιζε κανονικά.

Πριν λίγες εβδομάδες δημοσίευμα των «Times» ανέφερε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε να φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως γράφτηκε, καθοριστικό ρόλο για την απόφαση του Πορτογάλου έπαιξε το γεγονός ότι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν θα αγωνιστούν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Είναι, άλλωστε, μία διοργάνωση στην οποία ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι απόλυτος πρωταγωνιστής. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο πέντε φορές ενώ είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 140 γκολ, πρώτος σε συμμετοχές με 183 αγώνες και πρώτος σε ασίστ με 42.

Ο Πορτογάλος δεν πήρε μέρος στις πρώτες προπονήσεις της ομάδας υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «Κόκκινων Διαβόλων» με τη φημολογία περί αποχώρησής του να εντείνεται.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Πορτογάλος έπρεπε να λύσει κάποιο οικογενειακό του ζήτημα. Ο προπονητής της ομάδας μάλιστα επέμεινε σε δηλώσεις του ότι «δεν πωλείται».

Όπως είναι λογικό, με τις φήμες περί αποχώρησης αρκετές ομάδες άρχισαν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Η Τσέλσι είναι μία από αυτές. Ο σύλλογος του Λονδίνου άλλαξε χέρια και ο νέος ιδιοκτήτης Τοντ Μποέλι θέλει να κάνει μία μεγάλη μεταγραφή που θα «ταράξει τα νερά».

Ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Μπάγερν Μονάχου, έστω κι αν οι διοικούντες του συλλόγου λένε ότι δεν «ταιριάζει στη φιλοσοφία του». Όμως, όπως φαίνεται, ο Πορτογάλος ταιριάζει στα θέλω της Μπάγερν. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Γερμανίας και οι Βαυαροί ψάχνουν να βρουν αντικαταστάτη για τα γκολ του Πολωνού.

