Σαρίνα Βίγκμαν: Η Ολλανδή που οδήγησε την Αγγλία στη «γη της Επαγγελίας»

«It’s coming home», έλεγαν κατά τη διάρκεια του περσινού Euro οι Άγγλοι οπαδοί. Η Εθνική τους ομάδα είχε κατακτήσει το πρώτο και μοναδικό διεθνές τρόπαιο το 1966, στο Μουντιάλ που έγινε στην έδρα της. Η Αγγλία με τον Γκάρετ Σάουθγκεϊτ στον πάγκο έφτασε μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ αλλά ηττήθηκε από την Ιταλία.

Έναν χρόνο αργότερα, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών κατέκτησε το τρόπαιο. Στον τελικό του Γουέμπλεϊ, μπροστά σε 87.000 φίλους του ποδοσφαίρου, οι παίκτριες της Σαρίνα Βίγκμαν επιβλήθηκαν με 2-1 της Γερμανίας στην παράταση και έφτασαν στην κορυφή της Ευρώπης. Ήταν το πρώτο για την Αγγλία στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών.

England are women’s Euro 2022 champions after beating Germany 2-1 in nail-biting Wembley final following extra time https://t.co/CRyqz19ABL

Ήταν το δεύτερο διαδοχικό για την προπονήτρια Σαρίνα Βίγκμαν. Η Ολλανδή έχει τον τρόπο να κερδίζει τρόπαια.

Η Βίγκμαν γεννήθηκε το 1969 στην Χάγη. Στους δρόμους της πόλης γνώρισε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε να παίζει σε ηλικία 6 ετών. Εκείνη την εποχή, όπως έχει διηγηθεί η ίδια, το άθλημα ήταν απαγορευμένο για τα κορίτσια. Το γεγονός ότι είχε κοντά μαλλιά και έμοιαζε με τον δίδυμο αδερφό της, της επέτρεψε να παίζει χωρίς προβλήματα.

«Δεν ήταν φυσιολογικό τότε αλλά είναι τώρα. Είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι, μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο και αυτό είναι καταπληκτικό. Υποθέτω ότι είναι κι αυτό μία πρόοδος», ομολόγησε η Βίγκμαν σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του BBC.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στο ποδόσφαιρο το 1987 κερδίζοντας το κύπελλο Ολλανδία με την KFC ’71 στην πρώτη της σεζόν. Στη συνέχεια πήγε στις ΗΠΑ όπου και αγωνίστηκε στη Β. Καρολίνα κερδίζοντας το πρωτάθλημα NCAA το 1989.

A familiar song breaks out from the #Lionesses in Sarina Wiegman’s press conference following England’s Euros win.

Το 1994 επέστρεψε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Ter Leede και παρέμεινε μέχρι το 2003, οπότε και κρέμασε τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια. Κέρδισε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο ενώ εργαζόταν παράλληλα σε σχολείο ως γυμνάστρια.

Ήταν διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας και η πρώτη που έφτασε τις 100 συμμετοχές. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε 104 φορές με το εθνόσημο. Ωστόσο, επισήμως έχει 99 συμμετοχές αφού αγώνες ήταν αναγνωρισμένοι από τη FIFA.

Τον Ιανουάριο του 2006 κάθισε για πρώτη φορά σε πάγκο στην Ter Leede. Κέρδισε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο. Το 2007 ανέλαβε την ADO, ομάδα της Χάγης. Παρέμεινε επτά χρόνια και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα.

Το 2014 ξεκίνησε η συνεργασία της με την Εθνική Ολλανδίας, αρχικά ως βοηθός στη γυναικεία ομάδα. Παράλληλα, παρακολούθησε όλες τις απαιτούμενες σχολές και έγινε κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, γεγονός που της επέτρεψε να συνεργαστεί με την ανδρική ομάδα της Σπάρτα Ρότερνταμ.

Ήταν η πρώτη γυναίκα που κάθισε σε πάγκο ανδρικής ομάδας αφού ήταν προσωρινή βοηθός του Όλε Τομπιάσεν στην ομάδα του Ρότερνταμ τη σεζόν 2016-2017. Τον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβε την Εθνική ομάδα γυναικών της Ολλανδίας.

Προσελήφθη έξι μήνες πριν το Euro εκείνης της χρονιάς, στο οποίο η Ολλανδία είχε προκριθεί ως διοργανώτρια. Οι «τουλίπες» είχαν χάσει πέντε διαδοχικά φιλικά εκείνον τον καιρό και πήγαιναν στη διοργάνωση χωρίς υψηλές φιλοδοξίες.

Στόχος της Βίγκμαν ήταν η ατομική βελτίωση των παικτριών και στη συνέχεια η συνοχή που θα έφερνε τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Η Ολλανδία κέρδισε το τρόπαιο αήττητη, νικώντας με 4-2 τη Δανία στον τελικό. Η Βίγκμαν έγινε η δεύτερη προπονήτρια από την Ολλανδία που κατέκτησε το Euro σε άνδρες και γυναίκες μετά τον Ρίνους Μίχελς το 1988. Ήταν το πρώτο διεθνές τρόπαιο για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της χώρας που δύο χρόνια αργότερα έφτασε μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ. Ηττήθηκε από τις ΗΠΑ, ομάδα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια.

Standing ovation for Sarina Wiegman

The Dutch coach has now won back-to-back European titles – the first to win with two different teams.

She led Netherlands to their first ever title in 2017. She now has 12 wins in 12 games at the UEFA Women’s EUROs. Absolute LEGEND! pic.twitter.com/gLM0GNMIXT

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) July 31, 2022