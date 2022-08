Νόβακ Τζόκοβιτς: Θα αγωνιστεί στο US Open;

Στις 29 Αυγούστου ξεκινάει το US Open, το τελευταίο major της τενιστικής σεζόν. Την Δευτέρα ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη διοργάνωση της Νέας Υόρκης. Ο Γερμανός τραυματίστηκε σοβαρά στο Roland Garros, χειρουργήθηκε αλλά δεν μπόρεσε να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί.

Το μεγάλο μυστήριο του τουρνουά έχει να κάνει με τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος, κατέκτησε το Wimbledon πριν λίγες εβδομάδες και έφτασε τους 21 Grand Slam τίτλους, έναν πίσω από τον Ράφα Ναδάλ που είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ο Τζόκοβιτς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν. Ο Σέρβος τενίστας «πληρώνει» την επιλογή του να μην εμβολιαστεί αφού οι ΗΠΑ δεν δέχονται ανεμβολίαστους επισκέπτες.

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στα Masters του Indian Wells, του Μαϊάμι και του Σινσινάτι, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Ο Τζόκοβιτς δεν αγωνιστεί στο Rogers Cup που θα διεξαχθεί στον Καναδά για τον ίδιο λόγο.

Το CDC χαλάρωσε ορισμένους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους πολίτες στις 11 Αυγούστου. Η ανακοίνωση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, που καθορίζει και την στρατηγική ορισμένων χωρών σχετικά με τον κορωνοϊό, δημιούργησε ελπίδες για ενδεχόμενη συμμετοχή του Τζόκοβιτς στη διοργάνωση.

Ο Σέρβος και το περιβάλλον του προσδοκούν ότι θα έχουν αρθεί κάποιοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί ως προς του ανεμβολίαστους πολίτες μέχρι τη διεξαγωγή της κλήρωσης την Πέμπτη 25 Αυγούστου. Στην αφίσα του US Open που ανέβηκε στον λογαριασμό της διοργάνωσης στο twitter βρίσκονται τα μεγάλα αστέρια του τένις, όχι όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το γεγονός αυτό υποψιάζει για πιθανή απουσία του Σέρβου, παρά το γεγονός ότι το όνομά του βρίσκεται κανονικά στις λίστες συμμετοχής. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, πάντως, διεξάγεται διαδικτυακή εκστρατεία προκειμένου ο Τζόκοβιτς να λάβει κανονικά μέρος στη διοργάνωση με περισσότερες από 50 χιλιάδες υπογραφές να έχουν συγκεντρωθεί.

«Θέλω να πάρω λίγο χρόνο και να σας πω πόσο ευγνώμων νιώθω για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης που έχω δεχθεί από τον κόσμο όλες αυτές τις ημέρες. Είναι κάτι που δεν περίμενα και γι’ αυτό το θεωρώ συγκλονιστικό. Θέλω απλά να σας πω ευχαριστώ», σημείωσε σε ανάρτησή του στο twitter στις 30 Ιουλίου. «Προετοιμάζομαι σα να έχω γίνει δεκτός για να αγωνιστεί, ενώ περιμένω να ακούσω αν υπάρχει χώρος για εμένα προκειμένου να ταξιδέψω στις ΗΠΑ. Σταυρώνω τα δάχτυλά μου», κατέληξε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

I just wanted to take a moment and say to all of you how grateful I am to see so many messages of support and love from all around the world these days. 🙏🏼

I wasn’t expecting it, and that’s why it feels so mindblowing. Just wanted to say THANK YOU. 🙏🏼❤️

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 30, 2022