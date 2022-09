Οι Big-3 έχουν λόγο να φοβούνται τον Αλκαράθ

Όλος ο τενιστικός κόσμος – και όχι μόνο – μιλάει για τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός κατέκτησε το US Open σε ηλικία 19 ετών και έγινε ο νεότερος που έφτασε στην κατάκτηση ενός Grand Slam μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2005, όταν είχε πάρει το πρώτο του (από τα 14 συνολικά) Roland Garros στην καριέρα του.

Την ίδια ώρα, ο Ισπανός ανέβηκε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που κατάφερε να φτάσει στο Νο.1 του κόσμου σε ηλικία 19 ετών, 4 μηνών και 6 ημερών. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Λέιτον Χιούιτ που ανέβηκε στην κορυφή σε ηλικία 20 ετών, 8 μηνών και 26 ημερών.

✨ Youngest Miami & Madrid men’s champion ✨ Youngest to defeat both Nadal & Djokovic ✨ Youngest ATP500 champion ever (Rio 2022) ✨ Youngest US Open champ since Sampras (1990) ✨Youngest Grand Slam champ since Nadal (2005) ✨Youngest World No.1 EVER @carlosalcaraz is SPECIAL 🤩 pic.twitter.com/X30UlfAAeK

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για αλλαγή σελίδας στο τένις. Οι Big-3 (Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς) κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια κατακτώντας 63 Grand Slam τίτλους εκτοξεύοντας τη δημοφιλία του αθλήματος.

Τι έκαναν, όμως, οι Big-3 σε ηλικία 19 ετών;

Ο Ράφα Ναδάλ ήταν ο μόνος από τους Big-3 που είχε κατακτήσει Grand Slam τίτλο στα 19 του χρόνια. Ο Ισπανός, που κατέχει και το ρεκόρ κατακτήσεων major με 22, πήρε το Roland Garros το 2005. Η επικράτησή του στο Παρίσι στον έφερε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μέχρι τα 19 του χρόνια, ο Ράφα είχε ήδη κερδίσει 12 τίτλους στην καριέρα του (ο Αλκαράθ έχει 11) ενώ είχε άλλη μία πρωτιά στο Davis Cup με την ομάδα της Ισπανίας. Με τον Ρότζερ Φέντερερ να είναι στο απόγειο της δόξας του, ο Ισπανός ανέβηκε για πρώτη στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στις 18 Αυγούστου 2008 σε ηλικία 22 ετών μετά τη νίκη του επί του Ρότζερ Φέντερερ στον τελικό του Wimbledon.

Ο τενίστας από τη Μαγιόρκα έχει κατακτήσει 92 τίτλους μέχρι σήμερα και ήταν στο Νο,1 της παγκόσμιας κατάταξης για 209 εβδομάδες. Έχει κατακτήσει ακόμη ένα χρυσό Ολυμπιακό (2008) στο μονό ενώ μετράει και 11 τίτλους – ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες – στο διπλό. Με την Εθνική Ισπανίας έχει κατακτήσει πέντε τίτλους στο Davis Cup.

Legitimately an all-time great run from Alcaraz, though this is when I wish people had more context for World #1

Nadal won RG, 4 Masters, 11 titles, 79 matches in 2005 and simply didn’t get there because it coincided with Peak Fed

— Trenton Jocz (@TrentonJocz) September 11, 2022