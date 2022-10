Έρλινγκ Χάαλαντ: Ο επιθετικός που σπάει όλα τα ρεκόρ

Ήταν από τις μεταγραφές που έκαναν αίσθηση τον Μάιο. Η Μάντσεστερ Σίτι κατέβαλε τη ρήτρα των 60 εκατομμυρίων δολαρίων στη Ντόρτμουντ και έκανε δικό της τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός είναι από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς αυτή την εποχή. Με τη φανέλα της Ντόρτμουντ ο Χάαλαντ σημείωσε 86 γκολ σε 89 εμφανίσεις σε όλο το πρωτάθλημα ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ.

Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι ήταν το Community Shield με αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Το γεγονός ότι η ομάδα του ηττήθηκε με τον ίδιο να μένει δίχως γκολ έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερη «πρώτη γνωριμία» με το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Λίγες εβδομάδες μετά, ο Νορβηγός επιθετικός έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Στο ντέρμπι με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε τρία γκολ και έκανε τρίτο διαδοχικό χατ τρικ σε εντός έδρας αγώνα των «πολιτών».

Erling Haaland becomes the 1st player in @premierleague history to score a hat-trick in 3 successive PL home games

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής χρειάστηκε οκτώ αγώνες για να φτάσει τα τρία χατ τρικ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Φυσικά, κατέχει πλέον και το σχετικό ρεκόρ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Μάικλ Όουεν που έφτασε τα τρία χατ τρικ σε 48 αναμετρήσεις.

Ο Χάαλαντ μετράει ήδη 14 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο μόνος αγώνας στον οποίο δεν βρήκε δίχτυα ήταν κόντρα στην Μπόρνμουθ τη δεύτερη αγωνιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 14 γκολ που έχει σημειώσει είναι περισσότερα απ’ όσα έχουν πετύχει 13 από τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Η Τσέλσι έχει πετύχει 10 γκολ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 11 σε 7 αγώνες.

Αν συνεχίσει, μάλιστα, να σκοράρει με τον ίδιο ρυθμό, τότε μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 γκολ στο πρωτάθλημα – σημειώνει ένα τέρμα ανά 47,5 λεπτά αγώνα.

But even if we stay within the realms of relative likelihood, it’s easy to see Haaland ending 2022/23 on 60 league goals or more.

He averages a Premier League goal every 47.5 minutes – and averages 83.1 minutes on the pitch each league game.

