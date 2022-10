Νάπολι: Η ομάδα του ιταλικού νότου που «τρελαίνει» την Ευρώπη

Ήταν αναμφίβολα το αποτελέσματα που συζητήθηκε περισσότερο την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Νάπολι νίκησε με 6-1 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Την πρώτη αγωνιστική είχε επιβληθεί με 4-1 της Λίβερπουλ στην ιταλική πόλη, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη φετινή σεζόν.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έφτασε τους 9 βαθμούς μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Οι Ιταλοί φουλάρουν όχι μόνο για την πρόκριση αλλά και για την πρωτιά τον πρώτο όμιλο. Είναι η πρώτη ιταλική ομάδα που σημείωσε περισσότερα από δέκα γκολ (13) κατά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Άγιαξ δεν είχε δεχθεί κατά το παρελθόν πάνω από 5 γκολ στην έδρα του. Η Νάπολι σημείωσε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας της.

Την ίδια ώρα, οι «παρτενοπέι» είναι στην πρώτη θέση και στο ιταλικό πρωτάθλημα. Σε οκτώ αγωνιστικές η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έχει έξι νίκες και δύο ισοπαλίες. Έχει σημειώσει 18 γκολ κι έχει δεχθεί έξι.

Και να σκεφτεί κανείς ότι στο τέλος της περσινής σεζόν αποχώρησαν ο αρχηγός της Λορέντσο Ινσίνιε, ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της Ντρις Μέρτενς, ο Καλιντού Κουλιμπαλί και ο Φαμπιάν Ρουίθ. Όμως, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν έχασε πολύ χρόνο.

Η ακριβότερη μεταγραφή της το φετινό καλοκαίρι ήταν αυτή του αμυντικού Κιμ Μιν-τζάε. Η Νάπολι έδωσε κάτι περισσότερο από 18 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτησή του. Η ιταλική ομάδα πήρε μεταξύ άλλων τον Τζιάκομο Ρασπαντόρι, τον Τζιοβάνι Σιμεόνε και τον Τανγκουί Εντομπελέ.

Ωστόσο, η μεταγραφή που κάνει τη διαφορά ήταν αυτή του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο «Κβαραντόνα» όπως τον φωνάζουν στην πόλη του ιταλικού νότου αποκτήθηκε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντιναμό Μπατούμι.

Ο Γεωργιανός ποδοσφαιριστής έχει σημειώσει έξι γκολ και έχει μοιράσει έξι ασίστ σε 11 συμμετοχές που έχει μέχρι σήμερα στη σεζόν. Ο 21χρονος παίκτης έχει συμμετοχή σε τέρματα ανά 93 λεπτά.

«Αν αποτελεί έκπληξη ο Κβαρατσχέλια; Λίγοι το γνωρίζουν, ωστόσο πρέπει να αποκαλύψω ότι στη Νάπολι τον παρακολουθούσαμε από την εποχή που ήμουν εγώ προπονητής της ομάδας. Είναι ξεχωριστός», ανέφερε ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Γεωργιανός αποτελεί την αιχμή του δόρατος μίας επιθετικής γραμμής που έχει εντυπωσιακούς αυτοματισμούς και μέχρι σήμερα έχει σκοράρει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο.

Το μεγάλο ζήτημα είναι το ενδεχόμενο «ξεφούσκωμα» της Νάπολι προς το τέλος της σεζόν. Η διακοπή της χρονιάς λόγω του Μουντιάλ είναι μία νέα συνθήκη για τις ομάδες, αφού η μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση διεξάγεται για πρώτη φορά χειμώνα.

Napoli in Serie A this season:

◉ Most points

◉ Most goals

◉ Most shots

◉ Most Big Chances created

Napoli in the #UCL this season:

◉ Most points

◉ Most goals

◉ Most shots

◉ Most shots on target

