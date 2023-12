Υπάρχουν γυναικεία και αντρικά κρασιά;

To Κτήμα Τρουπή βρίσκεται στη Μαντινεία και παράγει κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές του Μοσχοφίλερου. Το Hoof & Lur είναι ίσως το πιο αντισυμβατικό Μοσχοφίλερο, σε μια ροζέ εκδοχή με αρκετά αρώματα αποξηραμένων ανθέων, φρέσκων άγουρων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλα και ρόδι, και με βοτανικό χαρακτήρα, τραγανή οξύτητα και μέτριο προς γεμάτο σώμα. Απολαύστε το με φιλέτο τόνου.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

Τελευταία άρθρα: