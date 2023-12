Ασύρτικο: ο δυναμίτης του ελληνικού αμπελώνα

Vinsanto First Release, Ασύρτικο-Αθήρι-Αηδάνι, Κτήμα Αργυρού, Σαντορίνη Το Κτήμα Αργυρού έχει πολύ μεγάλη παράδοση –εκτός των ξηρών κρασιών– και στα γλυκά. Το Vinsanto είναι ένα γλυκό κρασί που παράγεται με τη μέθοδο της αποξήρανσης στον ήλιο. Εχει μοναδική πολυπλοκότητα που το κατατάσσει ανάμεσα στα καλύτερα γλυκά κρασιά του κόσμου, αρώματα ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και γλυκών μπαχαρικών. Επίσης η τρομερά υψηλή οξύτητα αυτών των κρασιών ισορροπεί τα υψηλά ζάχαρα, κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα ανάλαφρο. Μια καρυδόπιτα είναι η ιδανική συντροφιά.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά ακόμα κι έτσι, οφείλω να το παρουσιάσω με κάθε επισημότητα. Είναι άλλωστε η πιο αναγνωρίσιμη ελληνική ποικιλία στο εξωτερικό και από τις πιο σημαντικές στη Μεσόγειο. Το Ασύρτικο λοιπόν είναι μια λευκή ποικιλία με καταγωγή από το πανέμορφο νησί της Σαντορίνης, όπου το ηφαιστειογενές έδαφος κάνει τα κρασιά μοναδικά, δίνοντάς τους έναν εξαιρετικά έντονο χαρακτήρα ορυκτότητας, που σε συνδυασμό με την υψηλή οξύτητα και τη φοβερή δομή του παράγει κρασιά παγκόσμιας κλάσης. Οπως έχει αναφέρει και η διάσημη οινοκριτικός Master of Wine, Jancis Robinson, «η ποικιλία Ασύρτικο είναι το επόμενο next big thing του παγκόσμιου αμπελώνα». Εκτός νησιού, η ποικιλία είναι λιγότερο ορυκτώδης με πιο έντονο φρούτο και πιο μαλακές οξύτητες. Ανάλογα με τη χρήση ή όχι δρύινων βαρελιών βρίσκουμε από μεσαίου όγκου έως γεμάτα κρασιά.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

