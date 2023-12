5 κρασιά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

ΚΟΚΟΡΑΣ, ΦΡΑΓΚΟΚΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Old Vines, Αγιωργίτικο, Κτήμα Μητραβέλα, Νεμέα Το οινοποιείο Μητραβέλα έχει μεγάλη ιστορία που πάει πίσω στο 1913, με την οικογένεια αυτή τη στιγμή να διαχειρίζεται 100 ιδιόκτητα αμπέλια σε διάφορες περιοχές της Νεμέας. Το Old Vines προέρχεται από έναν αμπελώνα ηλικίας 45-50 ετών στην περιοχή Μαλανδρένι και είναι η κορυφαία Νεμέα του Κτήματος. Εντονο βαθύ χρώμα με αρώματα μαύρων φρούτων, αρώματα τσαγιού, βοτάνων, γλυκών μπαχαρικών και βανίλιας. Η οξύτητα είναι μέτρια, οι τανίνες υψηλές αλλά βελούδινες και το σώμα γεμάτο. Απολαύστε το με κόκορα, κότα, πουλάδα, φραγκόκοτες και γενικά με ό,τι πουλερικό επιλέξετε να φτιάξετε .

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

