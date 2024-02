Τα νέα ήθη στο κρασί και 5 ετικέτες της μόδας

Miraval Rosé, Cinsaut-Grenache-Rolle-Syrah, Château Miraval, Provence, Γαλλία Την τελευταία δεκαετία, τα ανοιχτόχρωμα ροζέ (αυτά που οι wine geek αποκαλούν ροζέ Προβηγκίας γιατί ξεκίνησαν από εκεί) είναι της μοδός! Οι πωλήσεις των κρασιών αυτών είναι στα κόκκινα, και σε κοσμοπολίτικα ή και λιγότερο φαντεζί μαγαζιά οι φιάλες σε νορμάλ ή και μεγαλύτερα μεγέθη αδειάζουν με γρήγορο ρυθμό. To Château Miraval ανήκε στο ζεύγος Brad Pitt και Angelina Jolie. Η τελευταία, μετά τον χωρισμό τους, πούλησε το μερίδιό της (50%) στον ιδιοκτήτη της βότκας Stoli, ο Pitt πήγε στα δικαστήρια διεκδικώντας και πετυχαίνοντας να πάρει πίσω ένα έξτρα 10%, ώστε να διατηρήσει την πλειοψηφία, αλλά και η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει. Γεγονός πάντως είναι πως με τη βοήθεια της οικογένειας Perrin (γνωστής για τα σπουδαία κρασιά από την περιοχή του Ροδανού) κατάφεραν να κάνουν ονομαστό το οινοποιείο τους. Το Miraval Rose είναι ένα ελαφρύ ροζέ με αρώματα φρέσκων κόκκινων φρούτων, ανθέων, βοτάνων με ισορροπημένη οξύτητα και μέτριο σώμα.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

