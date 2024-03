5 value for money κρασιά για να επενδύσετε

Περπατάω μέσα σε ένα wine bar και ακούω έναν κύριο να λέει στη sommelier: Εχετε να μου προτείνετε ένα value for money κρασί; Τι πραγματικά είναι η έννοια του value for money; Οι περισσότεροι το έχουμε συνδέσει με φτηνά ή οικονομικά προϊόντα – στην περίπτωσή μας με φτηνά κρασιά. Δεν είναι όμως έτσι. Οταν ένα κρασί ποιοτικά θα μπορούσε να συγκριθεί και να πουληθεί σε μεγαλύτερη τιμή από αυτή που το βρίσκουμε ή μπορεί να αποκτήσει επιπρόσθετη αξία στο μέλλον, τότε μπορούμε να πούμε πως είναι value for money. Κατ’ επέκταση μπορεί και ένα ακριβό κρασί να είναι value for money.

Ρετσίνα Amphore Natur, Ροδίτης, Οινοποιείο Τετράμυθος, Καλάβρυτα, 9,70 €

Ενα κρασί που μπορείς να το συνδυάσεις με πάρα πολλά διαφορετικά πιάτα και μεζέδες όπως μικρά τηγανητά ψάρια, μελιτζανοσαλάτα, σκορδαλιά, αυγοτάραχο, παστά ή καπνιστά ψάρια, το οποίο έχει λιανική τιμή κάτω από 10 ευρώ στο ράφι, δεν μπορείς να μην το χαρακτηρίσεις value for money!

Ρομπόλα Wild Paths, Gentilini Winery & Vineyards, Κεφαλονιά, 25 €

Η Ρομπόλα είναι μια αρκετά ανερχόμενη ποικιλία, τη βρίσκουμε στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο νησί της Κεφαλονιάς. Ο Πέτρος Μαρκαντωνάτος παράγει κρασιά με φινέτσα και μεγάλες δυνατότητες παλαίωσης, που μπορούν να ξεπεράσουν τη δεκαετία, ειδικά οι εκδοχές που έχουν πωματιστεί με βιδωτό καπάκι. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις κρασιά με τέτοιες δυνατότητες παλαίωσης και πολυπλοκότητα.

Cuvée Evdemon, Ασύρτικο, Κτήμα Αργυρού, Σαντορίνη, 52 €

Το κορυφαίο Cuvée του Κτήματος Αργυρού είναι ο Evdemon, στα 52 ευρώ λιανική τιμή. Δεν είναι φτηνό κρασί, αλλά πιστέψτε με αξίζει τα χρήματά του μέχρι τελευταίου σεντς! Τα αντίστοιχά του σε στιλ κρασιά από τη Βουργουνδία κοστίζουν τουλάχιστον τρεις φορές πάνω. Αν καταφέρετε να το βρείτε, μη διστάσετε να το αγοράσετε, ακόμα και ως επένδυση. Σε μερικά χρόνια οι τιμές του θα είναι πολλαπλάσιες.

Ταώς, Μαυροδάφνη, Οινοποιία Παρπαρούση, Πάτρα, 24,60 €

Η Μαυροδάφνη είναι μια ερυθρή ποικιλία που παράγει κρασιά με βάθος, ένταση, συμπύκνωση και δομή. Το Ταώς του Παρπαρούση έχει μια χαρακτηριστική βοτανική αίσθηση που αγαπώ και είναι ένα κρασί με μεγάλες δυνατότητες παλαίωσης. Για αντίστοιχης ποιότητας κρασιά από την υπόλοιπη Ευρώπη, θα χρειαστεί να δώσουμε αρκετά παραπάνω χρήματα.

Παλιοκαλιάς, Ξινόμαυρο, Κτήμα Δαλαμάρα, Νάουσα, 65,50 €

Το single vineyard Ξινόμαυρο του Κωστή Δαλαμάρα είναι ένα σπάνιο ερυθρό κρασί που βγαίνει σε περιορισμένο αριθμό φιαλών και είναι δύσκολο να το βρείτε. Σαν στιλ θα σας θυμίσει κάποια αιθέρια Pinot Noir από τη Βουργουνδία. Εχει μεγάλες δυνατότητες παλαίωσης και έχει έντονη πολυπλοκότητα. Σίγουρα είναι μια επένδυση για το κελάρι σας, αφού σε λίγα χρόνια οι τιμές του θα είναι και αυτού πολλαπλάσιες.