Πανέτοιμοι ενόψει χειμώνα οι «παίκτες» της διαδικτυακής τηλεόρασης

Καθώς ολόκληρη η υφήλιος χορεύει στους ρυθμούς της πανδημίας και η παραδοσιακή έξοδος στο σινεμά (όπου επιτρέπεται) τείνει να γίνει ολόκληρη υγειονομική επιχείρηση με μάσκες, θερμομετρήσεις, αναμονές κ.ο.κ., είναι φανερό πως ο προσεχής χειμώνας θα είναι περίοδος… μικρής οθόνης. Φυσικά οι μεγάλοι «παίκτες» της διαδικτυακής τηλεόρασης έχουν προβλέψει τις εξελίξεις και προετοιμάσει ανάλογα τις κυκλοφορίες τους, έτσι ώστε να κρατήσουν επαρκώς απασχολημένο το κοινό του καναπέ. Για να μείνουμε μόνο σε όσα θα δούμε –ή βλέπουμε ήδη– μέσα στον Οκτώβριο στη χώρα μας, το πρόγραμμα είναι πλούσιο, με βασικό πρωταγωνιστή προφανώς το Netflix.

Η κυρίαρχη διαδικτυακή πλατφόρμα λανσάρει αυτές τις ημέρες αρκετές καινούργιες σειρές, οι οποίες πάντως μάλλον αποτελούν μόνο το πρόγευμα όσων θα ακολουθήσουν μέσα στον χειμώνα. Για τους λάτρεις του τρόμου που ενθουσιάστηκαν από το (όντως εξαιρετικό) «Οι δαίμονες του Χιλ Χάουζ» του δημιουργού Μάικ Φλάναγκαν, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Οι δαίμονες τηςέπαυλης Μπλάι» (9/10), εμπνευσμένο από τις γοτθικές ιστορίες του Χένρι Τζέιμς. Μέσα στον μήνα κυκλοφορούν επίσης: ο δεύτερος κύκλος του άρτιου ιστορικού δράματος «Ο ψυχίατρος» (22/10) με τους Ντάνιελ Μπρουλ και Ντακότα Φάνινγκ· το ολοκαίνουργιο «Γκαμπί της Βασίλισσας» (23/10) με την ανερχόμενη Ανια Τέιλορ-Τζόι στον ρόλο μιας ιδιοφυούς νεαρής σκακίστριας· το «Social Distance» (15/10), γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην καραντίνα, μία από τις αρκετές αναμενόμενες δουλειές που αφορούν την καινούργια κοινωνική πραγματικότητα.

Δυναμικά, πάντως, στην εγχώρια συνδρομητική-online τηλεόραση έχει μπει και η Vodafone TV, με τη σπουδαία κίνηση συνεργασίας με το HBO. Το αμερικανικό δίκτυο που κατήγαγε τις περισσότερες νίκες στα πρόσφατα Emmy, παράγει εδώ και δεκαετίες το πιο ποιοτικό τηλεοπτικό περιεχόμενο, με τους Ελληνες συνδρομητές να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα όπως τα βραβευμένα «Succession», «Ι know this much is true» και «Euphoria».

Επιπλέον αυτόν τον μήνα ξεκινά το πολυαναμενόμενο «The Third Day» με τους Εμιλι Γουότσον, Κάθριν Γουότερστοουν και Τζουντ Λο, καθώς και η μίνι σειρά «The Undoing» με το αστεράτο καστ των Νικόλ Κίντμαν, Χιου Γκραντ και Ντόναλντ Σάδερλαντ. Τέλος, η πιο ενδιαφέρουσα ίσως σειρά είναι το «We Are Who We Are», το καινούργιο πρότζεκτ του Λούκα Γκουαντανίνο («Να με φωνάζεις με το όνομά σου»), μια ιστορία ενηλικίωσης που εκτυλίσσεται σε κάποια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιταλία.

Τις δικές της κυκλοφορίες ετοιμάζει και η Cosmote TV με κυριότερη αυτή της μίνι σειράς εποχής «The Good Lord Bird» (έχει ήδη κάνει πρεμιέρα), όπου δημιουργός και πρωταγωνιστής είναι ο Ιθαν Χοκ, υποδυόμενος έναν ένθερμο πολέμιο της δουλείας, ο οποίος με τη δράση του φέρνει τα πάνω-κάτω στην πολιτεία του Κάνσας. Επιπλέον, αξίζει να δει κανείς το «High Fidelity», τη σειρά, η οποία μεταφέρει στη μικρή οθόνη το κινηματογραφικό πρότυπο του Στίβεν Φρίαρς, με τη στυλάτη Ζόι Κράβιτς στον κεντρικό ρόλο. Ως γνωστόν, τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας είναι διαθέσιμη και η πλατφόρμα της Apple TV+, η οποία έχει σχετικά μικρό αλλά συνήθως προσεγμένο περιεχόμενο. Εκεί θα δούμε προσεχώς το «Bruce Springsteen: Letter to You», ένα ντοκιμαντέρ γύρω από το «Αφεντικό» της ροκ μουσικής, όπως και το αστυνομικό δράμα «Cherry», των αδελφών Ρούσο, δημιουργών των μεγαλύτερων μπλοκμπάστερ της Marvel.