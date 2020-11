Ο Μοντριάν, πάντα σύγχρονος

Στιγμιότυπο από την έκθεση στο Reina Sofia. Από αριστερά προς τα δεξιά: Piet Mondrian, «Lozenge Compοsition with Eight Lines and Red (Picture No III)», «Composition C with Red, Yellow and Blue (No III)» και «Composition in Blue and White». JOAQUIN CORTES / ROMAN LORES / ARCHIVE OF MUSEO REINA SOFIA