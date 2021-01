Γέφυρα πολιτισμού Ελλάδας – Αμερικής

Το έχουμε ακούσει πολλάκις σε ταινίες του Χόλιγουντ. «You have the right to remain silent», λένε οι αστυνομικοί μόλις πραγματοποιήσουν μια σύλληψη. «Το δικαίωμα στη σιωπή;», με ερωτηματικό όμως, είναι ο τίτλος της ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με την οποία εγκαινιάζει τη δραστηριότητά της η πλατφόρμα «Greece in USA», διερευνώντας το θέμα του εγκλεισμού και του σωφρονιστικού συστήματος της Αμερικής.

«Είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά θέλουμε οι Ελληνες καλλιτέχνες να ενταχθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον με εκθέσεις και δράσεις που δεν αφορούν μόνο ελληνικά θέματα», λέει στην «Κ» η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του «Greece in USA» Σωζήτα Γκουντούνα. Η επιμελήτρια, συγγραφέας και επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε την πρωτοβουλία του «Greece in USA» τον περασμένο Μάρτιο και παρά την πανδημία της COVID-19, σε μια προσπάθεια να προβληθεί η ελληνική τέχνη και η νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό.

«Η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει μια ταυτότητα στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, για τις οποίες υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους καλλιτέχνες τους από μουσεία της Αμερικής. Ούτε η documenta κατάφερε να προβάλει μια ιδιαίτερη ταυτότητα της Ελλάδας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, να λειτουργήσουμε ως γέφυρα», μας λέει για τους στόχους της πλατφόρμας.

Μαργαρίτα Αθανασίου, «Destroy the Prison – Industrial Complex» (2020). Φωτ. MΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / GREECE IN USA

Το υπουργείο Πολιτισμού στήριξε οικονομικά την υλοποίηση της έκθεσης «Το δικαίωμα στη σιωπή;» σε επιμέλεια των Σωζήτας Γκουντίνα και Θάλειας Βραχοπούλου, η οποία παρουσιάζεται στο John Jay College of Criminal Justice και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της Shiva Gallery. Εστω και εικονικά θα δείτε, ανάμεσα σε άλλα, έργα των Στήβεν Αντωνάκος, Γιώργου Δρίβα, Διονύση Καβαλλιεράτου, Πάνου Κοκκινιά, Αγγελικής Σπυροπούλου, Πέγκυς Κλιάφα, καλλιτεχνών από την Ασία που επικεντρώνονται στην πολιτική λογοκρισία και πίεση, όπως του Ok sang Lim και της Αμερικανοκορεάτισσας Mina Cheon που συχνά υπογράφει ως «Kim IL Soon». Ενα από τα πιο «ταπεινά» αλλά ατμοσφαιρικά έργα είναι το «Corner/The origin of space» του φωτογράφου Κένζι Αόκι.

Το «Greece in USA» θα παρουσιάσει μια δεύτερη ομαδική έκθεση στον χώρο τέχνης Undercurrent στο Μπρούκλιν τον Φεβρουάριο, ενώ σχεδιάζει μια μεγάλη περφόρμανς στην Times Square της Νέας Υόρκης –εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες– και μια δράση στο πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».