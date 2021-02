Γυναικεία ματιά πίσω από την κάμερα

Λίγο τα νέα παγκόσμια κινήματα ισότητας φύλου που έφτασαν πρόσφατα και στη γειτονιά μας, λίγο η ισχυρή εκπροσώπησή τους στην περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι φανερό πως οι γυναίκες έχουν φέτος την τιμητική τους (και) στο σινεμά. Ιδιαίτερα στον χώρο της σκηνοθεσίας, που παραδοσιακά ανδροκρατείται, υπάρχουν κάποιες σύγχρονες γυναίκες δημιουργοί οι οποίες αποδεικνύουν πως μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά με τους αρσενικού γένους συναδέλφους τους· παράλληλα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα νεαρά κορίτσια που ονειρεύονται να ασχοληθούν με ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και συναρπαστικά επαγγέλματα που υπάρχουν. Η λίστα που ακολουθεί είναι προφανώς ενδεικτική, αφήνοντας έξω σπουδαίες πρωτοπόρους, όπως η Ανιές Βαρντά, αλλά και πιο σύγχρονες φωνές, σαν την Κλερ Ντενί ή τη Λιν Ράμσεϊ.

Σοφία Κόπολα

Συστήθηκε στον κινηματογραφικό κόσμο προφανώς ως κόρη του μεγάλου Φράνσις Φορντ Κόπολα, ωστόσο με τις πρώτες κιόλας ταινίες της φρόντισε να εξαφανίσει οποιεσδήποτε σκιές… νεποτισμού. Το «Αυτόχειρες παρθένοι» με την Κίρστεν Ντανστ και τον Τζορτζ Χάρτνετ ήταν ήδη καλό, όμως το ακόλουθο «Χαμένοι στη μετάφραση» ήταν απλώς αριστούργημα. Με τον ανεπανάληπτο Μπιλ Μάρεϊ στον ρόλο ενός ξεπεσμένου αστέρα που φθάνει στο Τόκιο για μια διαφημιστική καμπάνια, συναντώντας εκεί μια νεαρή ενζενί (Σκάρλετ Γιόχανσον), η Κόπολα κατάφερε να δημιουργήσει ένα κομψό όσο και εύστοχο φιλμ που πέρασε κατευθείαν στις σελίδες της ποπ κουλτούρας. Από τις πιο πρόσφατες δουλειές της ξεχωρίζουν το «Οι ύποπτοι φορούσαν γόβες» καθώς και η αστεία κομεντί «On the rocks», μια ακόμα συνεργασία με τον Μπιλ Μάρεϊ, για λογαριασμό της Apple TV.

Από το «Hurt locker» και τις «Μικρές κυρίες» (αριστερά) μέχρι το «Χαμένοι στη μετάφραση» και το τηλεοπτικό «Top of the lake», η γυναικεία ματιά στη σκηνοθεσία έχει κατά καιρούς προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, διεκδικώντας και κερδίζοντας βραβεία.

Κάθριν Μπίγκελοου

Και μόνο το γεγονός ότι πρόκειται για τη μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει το Οσκαρ σκηνοθεσίας λέει πολλά. Η Μπίγκελοου σκηνοθέτησε την πρώτη της ταινία («The loveless») το 1981, ενώ το 2008 κατέκτησε άξια το χρυσό αγαλματίδιο με το εξαιρετικό «Hurt locker», που απέσπασε επίσης το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Το τελευταίο ασχολείται με το σύγχρονο –και ευαίσθητο– θέμα του πολέμου στο Ιράκ, μέσα από την ιστορία μιας ομάδας που απενεργοποιεί βόμβες. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αξιοθαύμαστη ισορροπία σε ένα κατά τα άλλα γεμάτο ένταση φιλμ, η Αμερικανίδα σκηνοθέτις «νίκησε» μάλιστα εκείνη τη χρονιά τον πρώην σύζυγό της, Τζέιμς Κάμερον, και το δικό του «Avatar». Πιο πρόσφατη δουλειά της είναι το φυλετικά φορτισμένο «Ντιτρόιτ: Μια

οργισμένη πόλη».

Γκρέτα Γκέργουικ

Ξεκινώντας την καριέρα της ως ηθοποιός, έμοιαζε περίπου βέβαιο πως η πολυσχιδής καλλιτεχνική φύση της θα την έφερνε σύντομα και πίσω από την κάμερα. Μαζί με τον Νόα Μπάουμπαχ αποτελούν ένα από τα πιο χαρισματικά σύγχρονα κινηματογραφικά ζευγάρια, ενώ οι δύο πιο πρόσφατες ταινίες της, «Πασχαλίτσα» και «Μικρές κυρίες», έχουν αποσπάσει συνολικά 12 υποψηφιότητες και ένα βραβείο Οσκαρ. Ιδιαίτερα η δεύτερη κατάφερε να μεταφέρει στην οθόνη το κλασικό μυθιστόρημα της Λουίζα Μέι Αλκοτ με σεβασμό προς το πρότυπό του αλλά και σύγχρονη ματιά. Ενδιαφέρον φαίνεται και το επόμενο πρότζεκτ της, το οποίο παρουσιάζεται σαν μια live-action εκδοχή της Barbie, με τη διάσημη κούκλα να καταφθάνει για μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο. Στον ομώνυμο ρόλο θα βρεθεί η Μάργκο Ρόμπι.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Τζέιν Κάμπιον, Σοφία Κόπολα, Κάθριν Μπίγκελοου, Ιλντικο Ενιέντι, Γκρέτα Γκέργουικ και Κλόε Ζάο είναι κάποιες από τις σκηνοθέτιδες από όλο τον κόσμο που έχουν διακριθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Τζέιν Κάμπιον

Η Νεοζηλανδή σκηνοθέτις και σεναριογράφος έγινε παγκοσμίως γνωστή με τα «Μαθήματα πιάνου» του 1993, κερδίζοντας και το Οσκαρ Σεναρίου. Παραμένοντας έκτοτε πολύ εκλεκτική στις δουλειές της, ήρθε ξανά στο προσκήνιο κυρίως με το τηλεοπτικό «Top of the lake», μια από τις καλύτερες αστυνομικές σειρές των τελευταίων ετών. Αξιοποιώντας στο έπακρο τα ατμοσφαιρικά τοπία της πατρίδας της, η Κάμπιον δημιούργησε εκεί μια πολυεπίπεδη ιστορία με κοινωνικές προεκτάσεις και μπόνους μια υποδειγματική ερμηνεία από την πρωταγωνίστρια Ελίζαμπεθ Μος. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, όπως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και η Κίρστεν Ντανστ, συμμετέχουν και στην επερχόμενη ταινία της, «The power of the dog», που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021.

Κλόε Ζάο

Το πιο «καυτό» από τα ονόματα της λίστας και εκ των φαβορί για όποιο φετινό βραβείο κυκλοφορεί με το εξαιρετικό «Nomadland». Η χώρα μας ήταν μάλιστα από τις πρώτες που αναγνώρισαν το ταλέντο της Κινέζας δημιουργού, με το επίσης άρτιο «Καλπάζοντας με το όνειρο» του 2017 να βραβεύεται στις Νύχτες Πρεμιέρας. Σε εκείνο, όπως και στο «Nomadland», αποκαλύπτεται μια κινηματογραφίστρια με μοναδική ματιά, ικανή να παντρέψει τον σκληρό ρεαλισμό με την αυθεντική συγκίνηση, ξεκινώντας από τον κόσμο των «αουτσάιντερ» για να μιλήσει σχετικά με διαχρονικές αλήθειες. Τέλος, για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο ενδιαφέροντα, η Ζάο ετοιμάζει αυτό τον καιρό μια καινούργια παραγωγή της Marvel, αφιερωμένη στους κομίστικους «Eternals», με αστεράτο καστ.

Ιλντικο Ενιέντι

Η Ευρωπαία της λίστας θα άξιζε να βρίσκεται εκεί ακόμα κι αν είχε κάνει μόνο την τελευταία της ταινία. Η Ουγγαρέζα Ενιέντι, πάντως, σκηνοθετεί από το 1987, με μερικά ωραία φιλμ, όπως «Ο εικοστός αιώνας μου», στο ενεργητικό της, πριν αποσπάσει τη Χρυσή Αρκτο του Βερολίνου για το «Η ψυχή και το σώμα». Με μια ιστορία που μπορεί να περιγραφεί ως σουρεαλιστικό ερωτικό δράμα, η ταινία αφηγείται τη συνάντηση ενός παράξενου ζευγαριού τόσο στον πραγματικό κόσμο όσο και στα όνειρά τους με τη μορφή ζώων. Τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα.