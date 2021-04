Κινηματογράφος: Ραντεβού στις αίθουσες

Μπορεί οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, καφέ και μπαρ να προετοιμάζονται πυρετωδώς για το άνοιγμα της Δευτέρας του Πάσχα, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει ακόμη κάτι για τους κινηματογράφους. Μη θέλοντας προφανώς να ρισκάρουν την επαναλειτουργία των χειμερινών αιθουσών, κυβέρνηση και ειδικοί προσανατολίζονται πιθανότατα στο άνοιγμα κατευθείαν των θερινών σινεμά, δίχως πάντως να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Από την άλλη, αυτό δεν εμποδίζει τους Ελληνες διανομείς να καταρτίζουν τα προγράμματά τους, με κάποιους να έχουν ορίσει και τις πρεμιέρες των ταινιών τους, πολλές από τις οποίες περιμένουν εδώ και μήνες, ακόμη και χρόνο, στα ράφια τους.

Το… μποτιλιάρισμα, άλλωστε, είναι ευδιάκριτο και από όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, με κάποιους διανομείς να προγραμματίζουν 6-7 ταινίες μόνο μέσα στον Ιούνιο. Ανάμεσά τους είναι και η Feelgood, η οποία μάλιστα ετοιμάζει τα μεγάλα «όπλα» για το καλωσόρισμα στις αίθουσες. Την 1η Ιουνίου, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα, θα βρεθεί εκεί η πολυαναμενόμενη «Κρουέλα», με την Εμα Στόουν να ενσαρκώνει την περίφημη «κακιά» από τα «101 σκυλιά της Δαλματίας», σε μια εκδοχή που προδιαθέτει για μπόλικο μαύρο χιούμορ. Την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει και το «Soul», το κινούμενο σχέδιο της χρονιάς διά χειρός Pixar. Οσο για τη συνέχεια, αυτή θα είναι οσκαρική, με το μεγάλο φαβορί «Nomadland» της Κλόε Ζάο να έρχεται στις 10/6 και την ευχάριστη έκπληξη του «Minari» στις 24/6.

Ο Μαντς Μίκελσεν πρωταγωνιστεί στο «Another Round».

«Η μεγάλη διαφορά του περυσινού με το φετινό καλοκαίρι είναι πως τότε τα μεγάλα στούντιο απέσυραν τις ταινίες τους, προσδοκώντας στο άνοιγμα του χειμώνα, το οποίο βέβαια δεν ήρθε ποτέ. Αντιθέτως, φέτος θα έχουμε, μαζί με τις καλές ανεξάρτητες, και πολλές εμπορικές ταινίες από αυτές που φέρνουν ευκολότερα τον κόσμο στις αίθουσες», μας λέει η διευθύντρια της Feelgood, Ειρήνη Σουγανίδου.

Εκτενή κατάλογο ταινιών έχει ετοιμάσει και η Tanweer, με τις δικές της κυκλοφορίες μάλιστα να ξεκινούν από τις 20/5 με τις περιπετειώδεις «Μάγισσες» του Ρόμπερτ Ζεμέκις αλλά και τη φαντασμαγορική «Wonder Woman 1984» (27/5). Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται ο «Βασιλιάς Οτο» (10/6), το ντοκιμαντέρ για τον Οτο Ρεχάγκελ, όπως και το δεύτερο σίκουελ της σειράς ταινιών τρόμου «Το κάλεσμα» (24/6). Πιο φειδωλό αλλά αξιοπρόσεκτο είναι το πρόγραμμα της Rosebud.21, η οποία ξεκινά με το «Ανάμεσά μας» (3/6), το τελευταίο φιλμ των αδελφών Νταρντέν, για να συνεχίσει με την ευρωπαϊκή επιτυχία της χρονιάς, το υποψήφιο για δύο Οσκαρ «Another Round» του Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ενα ντοκιμαντέρ για τον Οτο Ρεχάγκελ και το έπος της Πορτογαλίας.

«Να ανάψουν τα φώτα»

«Το δικό μας σύνθημα πάντα ήταν “λίγες και καλές”. Την ίδια τακτική ακολουθήσαμε πέρυσι και οι ταινίες μας έκαναν 100.000 εισιτήρια, με πρώτο βέβαια το “Κόλπο του αιώνα” που ήταν η επιτυχία του καλοκαιριού. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, αισιοδοξώ πως ο κόσμος λαχταρά να βγει έξω και να έρθει στο σινεμά, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ανοίξουμε το συντομότερο, να ανάψουν τα φώτα και όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν», επισημαίνει από την πλευρά του ο Ζήνος Παναγιωτίδης της Rosebud.

Και στους υπόλοιπους διανομείς, που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένες ημερομηνίες κυκλοφορίας, σταχυολογεί κανείς πολύ πιο ενδιαφέρουσες ταινίες από ό,τι πέρυσι. Τέτοιες είναι τα «Ενα ήσυχο μέρος 2» και «Top Gun: Maverick» της Odeon, τα «Martin Eden» και «Μικρή μαμά» της Weirdwave, το «First Cow» της Neo Films, το «Fast and Furious 9» της Tulip, το «Quo Vadis, Aida» της One From the Heart κ.ά.

Το μήνυμα πάντως που περνούν όλοι οι παραπάνω είναι κοινό: τα σινεμά, ιδίως τα θερινά, είναι οι ασφαλέστεροι χώροι ψυχαγωγίας, λόγω των αυστηρών μέτρων που λαμβάνονται, αλλά και της ίδιας της φύσης της κινηματογραφικής παρακολούθησης. Ραντεβού στις αίθουσες.